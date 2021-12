Eldorado: inauguraron un Caps en el Mercado Concentrador

sábado 04 de diciembre de 2021 | 20:00hs.

Un Centro de Atención Primaria de la Salud, funcionará en el Mercado Concentrador Zonal de Eldorado.

Las nuevas instalaciones surgen de un convenio firmado entre el IFAI, administrador del predio, y el Ministerio de Salud.

El Dr. Julio Galarza, Jefe de Área Programática y presente en el acto de inauguración explicó "Las instalaciones están pensadas para brindar cualquier tipo de atención que se da en los otros Caps, y brindar primeros auxilios ante la posibilidad de que se dé una descompensación o algún tipo de accidente. Además funcionará como vacunatorio"

Por su parte el Dr. José Luis Riveros, Coordinador Provincial Dirección de Zona Norte de Salud, manifestó " El Caps estará abierto de martes a sábado, es decir estará abierto un día más ya que el Mercado Concentrado está abierto de miércoles a sábados"

El Ministro de Salud, Dr. Oscar Alarcón al hacer uso de la palabra en la inauguración, resaltó "Es un paso más en el cuidado de la salud no sólo por la atención que se brindará sino también porque es un lugar más donde la gente se podrá vacunar. Por eso invito a toda la población a que quienes no se hayan vacunado lo hagan, y aquellos que aún no hayan completado su esquema de vacunación también lo hagan".

En el día de la inauguración numerosas personas aprovecharon la habilitación para vacunarse