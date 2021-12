Policías de Villa Bonita dejan entrever que mataron a la víctima en Oberá

sábado 04 de diciembre de 2021 | 4:30hs.

“El término violento me choca”, señaló ayer el ex sargento Pedro De Mattos (48), imputado por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), al declarar ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, instancia en la que aseguró que sólo golpeó a la víctima dos veces con su bastón de goma.



En tanto, tras una serie de preguntas del ministerio fiscal y la querella, concluyó que al momento de alojarlo en la Seccional Primera la víctima no presentaba las lesiones que dio cuenta la autopsia, dejando entrever que fue golpeado hasta la muerte por los policías de Oberá.



En el mismo sentido declararon el ex cabo Carlos Antonio Gómez (33) y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez (37), quienes junto a De Mattos arribaron al debate oral acusados tortura seguida de muerte, delito que contempla la pena de prisión perpetua.



Los tres citados, más Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, integraron la patrulla de la comisaría de Villa Bonita que la noche del 25 de abril de 2011 redujo y detuvo a Wasyluk sobre la ruta provincial 103.



Pero no sólo la declaración de De Mattos direccionó las culpas hacia el personal de la Seccional Primera, en uno de cuyos calabozos fue hallado el cadáver a la 0.20 del 27 de abril.



Ocurre que Rodríguez, quien en la instrucción acusó a De Mattos y Gómez de propinarle un feroz castigo a la víctima, ayer se desdijo de todo y aseguró que declaró eso porque “estaba bajo una gran presión psicológica”.



En lo único que se mantuvo fue en que no vio el cuchillo con el supuestamente Wasyluk atacó a los policías. Al respecto, en la instrucción había dicho que sus camaradas le plantaron el arma a la víctima.



Contradicciones

Precisamente, en la previa de la sexta audiencia del debate oral que se realiza en el salón de eventos del Oberá Tenis Club (OTC) existía gran expectativa por la declaración de Rodríguez, quien junto a De Mattos y Gómez permanecieron tres años tras las rejas, lo máximo que permite la prisión preventiva, por lo que llegaron al juicio en libertad.



Pero lejos de ratificar la acusación sobre sus ex camaradas, en la víspera contó otra versión y aseguró que la comisión que integraba no lastimó a Wasyluk.



Contó que ese día estaba de franco pero le solicitaron que acompañe a la patrulla para detener a Wasyluk, quien había sido denunciado por su hermana Ana.



“Al llegar De Mattos se defiende con un bastón de goma contra la persona que se abalanzó sobre él. Gómez lo reduce contra la puerta trasera y yo le sujeto las piernas para ayudar en la detención, junto a González. Wasyluk fue esposado y sentado en la carrocería, de espaldas contra la cabina”, precisó.



Dijo que de inmediato se trasladaron a la comisaría de Villa Bonita, donde recibieron la orden de trasladar al detenido a Oberá. Él y Gómez viajaron con Wasyluk en la carrocería. Manejaba De Mattos y el oficial a cargo era Heijo.



En instrucción, entre otras cosas, dijo que Gómez le pegó rodillazos al detenido y luego lo tiró en las escaleras de la Seccional Segunda.



“Declaré eso bajo presión psicológica porque estaba detenido y quería recuperar mi libertad. Todo preso dice cualquier cosa para salir, pero no vi que le hayan pegado”, señaló.



Incluso fue más allá y aseguró que De Mattos y Gómez nunca lo presionaron estando detenidos.



Y sobre las lesiones con cuchillo que sus colegas se habrían auto infligido, respondió: “No me acuerdo de eso”.



De Mattos golpeó

Rodríguez insistió en que el día del hecho estaba de franco y fue a colaborar, y que era el policía de menor rango.



“Yo no hice nada, no tuve participación y en ningún momento le di un golpe, desde que se lo detuvo hasta que fue alojado en la Primera. De Mattos le dio uno o dos golpes con el bastón de goma en las piernas para defenderse, pero no vi si Gómez lo golpeó”, indicó.



Por su parte, De Mattos coincidió exactamente con el relato de Rodríguez y dijo que sólo golpeó dos veces para repeler el ataque de Wasyluk, lo que contrastó con el informe del forense Horacio Marín, quien el jueves exhibió las fotos de la autopsia y mostró que las manos de la víctima no presentaban lesiones defensivas.



“No hubo golpiza, tampoco fue un procedimiento violento, no me gusta ese término. Fue un procedimiento enérgico, con adrenalina y que habrá durado un minuto, porque estamos preparados para eso”, manifestó.



De todas formas, reconoció que abordaron a la víctima sin encender las luces del patrullero, ante lo cual el fiscal Elías Bys le preguntó si siempre hacían eso, contrariando el protocolo. “Las detenciones en nuestra zona no son formales. Las personas saben que la Policía llega y procede”, dijo De Mattos, para sorpresa del auditorio.



Argumentó que al momento de abordar a Wasyluk ya se bajó con el bastón de goma porque la hermana había dicho que tenía un cuchillo, aunque luego mencionó que no vio el cuchillo, sino hasta que González se lo mostró.



“Traté de defenderme dándole un bastonazo en cada una de las piernas”, dijo.



Luego de la parada en la comisaría local se dirigieron hasta el campito de los médicos en Oberá donde el médico policial José Orlando Morales revisó a Wasyluk “debajo de una jirafa de luz”.



Aclaró que “personalmente nunca tuve problemas con Wasyluk”, y que la víctima llegó sana y salva a la Primera.



Relato calcado

El relato de los tres imputados por tortura seguida de muerte fue calcado: el único que golpeó a Wasyluk fue De Mattos; ninguno de los tres vio el cuchillo que supuestamente tenía el detenido, hasta que González se los exhibió, y luego de ser esposado nadie más lo agredió.



Gómez dijo que ni siquiera pudo usar su bastón de goma, por Wasyluk “me dio un manotazo y me sacó el bastón. De ahí lo puse contra el móvil”.



También Heijo y González coincidieron con los dichos de los tres citados, al tiempo que González reconoció que él le sacó el cuchillo a Wasyluk.



En tanto, la fiscal Myriam Silke le preguntó si eran necesarios cinco policías para reducir al detenido, ante lo cual argumentó que Ana Wasyluk había dicho que su hermano portaba un cuchillo.



“Un dolor no es urgencia”

En la víspera también declararon los ex integrantes de la Seccional Primera que aún guardaban silencio: Hugo Ariel Basaraba, Alejandro Fabián Núñez y Luis Alberto Silva.



En tanto, Miguel Ángel Espíndola realizó una ampliación.



Silva, uno de los jefes de guardia imputados, aseguró que Wasyluk nunca le pidió para ir al médico, aunque reconoció que sabía que le dolía el cuerpo.



Durante toda su guardia tampoco ingresó a la celda del detenido. “No había necesidad porque un dolor de cuerpo no es una urgencia”, argumentó.



Los siete imputados que al momento del hecho se desempeñaban en la Primera, al igual que el médico policial, están imputados de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.



Al médico Morales le corresponde dicha carátula porque revisó muy por arriba a la víctima, mientras que a los policías se los acusa de no haberlo asistido durante las horas que estuvo alojado en el calabozo con heridas que le causaron la muerte tras una agonía de 27 horas.



El comisario mayor retirado Espíndola, quien era jefe de la Primera, amplió su declaración y dijo: “Es para aclarar que estando alojado en la comisaría, Wasyluk nunca dijo ‘me duele el cuerpo, quiero ir al hospital o llévenme al hospital’. La dependencia de Villa Bonita nos entregó a una persona que desconocíamos que estaba herida de muerte y nos confiamos en el certificado del médico, pero nunca le tocamos un pelo a Hugo; nunca golpeamos a Hugo, tampoco nos dimos cuenta que debía ir al hospital, pero él tampoco nos pidió”.



El debate continuará el lunes, desde las 8.30, con los alegatos de la querella y los actores civiles.