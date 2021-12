Misiones sumó catorce casos de Covid y un fallecido

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

La provincia sumó ayer catorce nuevos casos, repartidos entre Posadas (3), San Javier y El Soberbio (2), y Apóstoles, Garupá, Wanda, Campo Ramón, Candelaria, San Vicente, y San Pedro, con un contagio cada una. El total de casos desde marzo de 2020 llegó a 36.958.



Por otro lado, un joven de 29 años se convirtió ayer en el primer fallecido por Covid-19 de este mes, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud Pública de Misiones en su parte epidemiológico diario.



Según consignaron, el joven era oriundo de la localidad de San Antonio y padecía obesidad, situación que complicó el cuadro. Además, confirmaron que no estaba vacunado contra la enfermedad.



Así, la tierra colorada llegó a 707 fallecidos a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales el mes pasado se reportaron tres.



Actualmente hay 129 casos activos con 17 personas cursando la enfermedad internadas. En tanto, son 421 personas aisladas preventivamente.



Por otro lado, ya son 36.122 los recuperados, trece de ellos recibieron el alta ayer.



La cartera sanitaria provincial insiste en que los misioneros que aún no iniciaron su esquema de vacunación se acerquen a los vacunatorios de la provincia, lo mismo para quienes deben completar esquema o aplicarse la tercera dosis.



En el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó otras 23 muertes y 2.382 nuevos casos de coronavirus. Así, Argentina alcanzó las 116.639 víctimas mortales y los 5.337.692 contagios desde el inicio de la pandemia.



A pesar de que el promedio de casos diarios en la Argentina se mantiene bajo, en los últimos dos meses se registró un incremento de 52%, un porcentaje que no se refleja aún ni en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ni en los fallecidos pero que para los especialistas se explica a partir de la prevalencia de la variante Delta y el relajamiento de cuidados.



"A nivel nacional, los casos vienen aumentando desde hace dos meses impulsados por algunas jurisdicciones. Hay que tener en cuenta que se parte de un piso muy bajo por lo cual si bien los porcentajes de crecimiento son altos, no estamos en una situación de alarma", indicó el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.