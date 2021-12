sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Valeria Carreras, abogada que representa a la querella mayoritaria de los familiares de la tripulación del ARA San Juan, aseveró que para los familiares de los submarinistas fue “un alivio” el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa tramitada en el juzgado de Dolores que investiga las maniobras de espionaje ilegal, aunque consideró que el ex presidente “va a hacer tiempo” con recursos y apelaciones.



“El procesamiento de Macri fue un alivio para las familias del ARA San Juan”, dijo Carreras ayer en diálogo con la radio online Futurock FM.



A su vez consideró que el ex presidente “va a empezar con las apelaciones, los recursos, las quejas, va a hacer tiempo”, e insistió: “Su primer intento fue llevar la causa a su club de pádel”.



En las últimas horas se conoció que la defensa de Macri ultima detalles de la apelación que presentará al procesamiento dictado esta semana por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que se le sigue al ex presidente por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.



Fuentes del entorno del exjefe de Estado señalaron a Télam que el lunes vence el plazo para apelar esa decisión del magistrado, por lo cual se espera de aquí a ese día la presentación judicial por medio de su abogado Pablo Lanusse.



En sus declaraciones, la abogada Carreras sostuvo que la “pregunta obligada” es si el gobierno de Macri “trataba de tapar algo más con lo del submarino” o entonces “por qué espiaron (a las madres de los submarinistas) si no eran peligrosas y su única arma era una bandera”.



Relación con la causa más grande

“Pedían la verdad y que los busquen y les mintieron desde el minuto cero”, resaltó la letrada y afirmó que los familiares de la tripulación del submarino hundido en noviembre de 2017 “tienen la certeza de que esta causa se relaciona con la causa grande”, en referencia a la causa tramitada en el juzgado federal de Caleta Olivia (Santa Cruz) que investiga el supuesto ocultamiento de la ubicación del Submarino ARA San Juan luego de su hundimiento.



Carreras recordó que la causa por espionaje ilegal “empezó el 25 de abril de 2018” cuando los familiares comenzaron a tener la sospecha de que eran escuchados.



La abogada explicó que “parte de mis representadas cuando se reunían en una casa metían los celulares en los microondas para hablar porque tenían la certeza de que las estaban espiando y escuchando”.

Oficialmente, Macri no puede salir del país

El juez federal de Dolores Martín Bava notificó ayer formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones la vigencia de la prohibición de salida del país dictada al ex presidente Mauricio Macri, al disponerse su procesamiento en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.



En un oficio enviado al organismo, Bava notificó que el 1 de diciembre último “se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri”, una medida que comenzó a regir desde su vuelta al país procedente de Chile, informaron fuentes judiciales.