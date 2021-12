Advierten que Ómicron puede causar una gran ola de contagios

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Científicos asesores del gobierno británico alertaron que si se sigue expandiendo, la variante de coronavirus Ómicron podría provocar “una gran ola de contagios y un elevado número de personas que deberán ser hospitalizadas”.



Un documento del 29 de noviembre que fue publicado ayer elaborado por el Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias (Sage), dijo que es muy probable que Ómicron pueda escapar a la inmunidad, aunque no estaba claro cuánto.



Advirtieron que aunque la vacunación incluidos los refuerzos, siga protegiendo a las personas contra la enfermedad grave, cualquier reducción significativa de la protección podría dar lugar a una gran ola de infecciones.



Y dijeron que el tamaño de esta ola es incierta pero puede ser de una escala que requiera medidas más estrictas, por lo que recomendaron estar preparados.



Según el diario The Guardian, el grupo asesor de científicos, conocido como “Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (Nervtag), afirmó que el virus es capaz de causar una nueva ola de infecciones por coronavirus de una “magnitud similar, o incluso mayor, que las anteriores”.



Más de la mitad de los casos confirmados de la nueva variante en el Reino Unido han ocurrido después de al menos dos dosis de vacunación, dijeron funcionarios de salud.



Sgún un nuevo informe técnico de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), publicado ayer, 12 de los 22 casos detectados con la variante Ómicron hasta el 30 de noviembre estaban completamente vacunados.



Otras dos personas infectadas habían recibido su primera dosis al menos cuatro semanas antes y seis no estaban vacunadas.



El Reino Unido informó ayer más de 50.000 nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo. Según datos oficiales, se registraron otras 50.584 infecciones en las últimas 24 horas, respecto de las 53.945 del jueves, que fue la cifra diaria más alta desde mediados de julio.



Alemania sigue batiendo récords

El gobierno alemán informó ayer que el país superó los seis millones de casos de coronavirus tras sumar casi 75.000 contagios en las últimas 24 horas, un nuevo repunte que se produce un día después del anuncio de mayores restricciones para intentar frenar la cuarta ola.



La canciller alemana, Ángela Merkel, anunció el pasado jueves una batería de nuevas restricciones para hacer frente al repunte de contagios y frenar un eventual avance de la variante Ómicron.



Aquellos que no hayan sido inoculados estarán prácticamente confinados al tener vetado el acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio.



Por otra parte, el ministro de Salud francés, Olivier Véran, informó ayer que se detectaron nueve casos de coronavirus con de la nueva variante Ómicron.



“Nueve casos (de infección con la variante Ómicron) están confirmados en cinco regiones diferentes”, informó el ministro en la estación de radio Franceinfo.



En tanto que en Corea del Sur se elevaron a seis los casos de infección con la cepa Ómicron del coronavirus, informó este la Agencia Coreana de Control y Previsión de Enfermedades, KDCA.

OMS: hasta el momento no hay ninguna muerte

La Organización Mundial de la Salud no tiene constancia hasta el momento de ninguna muerte vinculada a la variente Ómicron del coronavirus, indicó ayer uno de sus portavoces en Ginebra. “No he visto ninguna información sobre muertes vinculadas con ómicron”, dijo Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.



La nueva variante, considerada preocupante por la OMS, fue detectada primero en el sur de África pero desde que las autoridades sudafricanas alertaron al mundo de su descubrimiento, el 24 de noviembre, se han registrado casos de Ómicron en unos 30 países en todos los continentes. Entre ellos hay contagios vinculados con viajes al sur de África, pero también casos de transmisión local.