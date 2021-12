La mayoría de las pymes recuperaron caídas registradas por crisis sanitaria

sábado 04 de diciembre de 2021 | 1:00hs.

La actividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país ya descontó toda la caída registrada por la pandemia (el nivel actual es 3,4% superior al de febrero de 2020). Sin embargo, en la comparación con respecto a los primeros tres trimestres de 2019, todavía se registra una baja del 2,1%.



Estos datos se desprenden de un estudio llevado adelante por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en base a información del Banco Central (BCRA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Como uno de los resultados, se arrojó que en septiembre pasado, la actividad general continuó su recuperación pues creció 1,2% frente al mes anterior y 11,6% en relación con el mismo mes de 2020. Así, en el tercer trimestre del año avanzó 4,2% con respecto a los tres meses previos y acumula un incremento del 10,9% frente a 2020.



En la misma línea, el indicador oficial de actividad da cuenta de que si bien frente a 2020 la recuperación alcanza a todos los sectores de actividad (a excepción del agro), en relación al nivel promedio de enero-septiembre de 2019 todavía es muy heterogénea. Entre las alzas se destacan particularmente comercio (+5,9%) e industria (+5,2%), mientras que los restantes sectores todavía se encuentran por debajo (con hoteles y restaurantes a la cabeza, donde la baja acumulada con respecto a 2019 asciende a 42,6%)”, destacaron.



Mientras que se argumentó que la inflación volvió a ser del 3,5% mensual en octubre, por lo que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA elevó las proyecciones para el último bimestre del año. De esta manera, estiman que estará en el orden del 3% para noviembre y 3,3% para diciembre. “El año cerraría entonces en 50,3%, la mediana de las proyecciones prevé un descenso al 48,9% en 2022”, indicaron .



Manufactura y construcción

De acuerdo al informe de Came, la producción industrial creció en septiembre 11,6% interanual y 1,2% frente a agosto. Así, en los primeros nueve meses del año acumula un alza del 19,9% frente al mismo período de 2020 (y del 6% frente a 2019).



En el promedio enero-septiembre todos los sectores industriales (salvo productos del tabaco) registraron mejoras frente a 2020. Por su parte, si la comparación se realiza contra 2019, el desempeño sigue siendo dispar -aunque cada vez menos- teniendo en cuenta que seis de los 16 sectores todavía registran niveles de producción inferiores, mientras que los 10 restantes exhiben niveles promedio de actividad superiores.



En cuanto a la construcción, se supo que creció en septiembre 12,4% interanual, pero cayó por segunda vez consecutiva en la comparación contra el mes anterior (-2,2%).



No obstante, en el acumulado de los primeros nueve meses del año el sector presenta una mejora del 42,6% interanual y del 1,9% frente a los mismos meses de 2019.



Comercio y turismo

Las ventas en supermercados crecieron en agosto 4,5% interanual y la caída interanual acumulada en lo que va del año se recortó al 0,5% (frente a los primeros ocho meses de 2019 se acumula una mejora del 1%).



Por su parte, las ventas mayoristas crecieron en septiembre 2,4% interanual y, a diferencia del caso anterior, registran en el acumulado enero-agosto un avance del 5,3% frente a los mismos meses de 2020 (en relación a 2019 la mejora asciende al 13,1%).



Finalmente, las ventas en shoppings también continuaron mejorando en la comparación contra 2020 (+245,2% interanual, +61,4% anual en el acumulado de los primeros ocho meses del año), aunque frente a 2019 todavía registran una merma de magnitud relevante que roza una caída del 42,7% interanual entre enero-agosto de 2021 e igual período de 2019,



Mientras que el turismo “siguió recuperándose en septiembre frente al piso de 2020, aunque todavía la brecha de actividad frente a la prepandemia (2019) es grande: la cantidad de viajeros creció de forma interanual, acumulando un alza del 29,2% en los primeros nueve meses del año y una caída del 57% frente al mismo período de 2019”, se remarcó.



Un desempeño similar mostró la cantidad de pernoctaciones registradas en el mes: creció de manera interanual, por lo que el avance acumulado anual de enero-septiembre rozó el 20% (en relación a los primeros nueve meses de 2019 la caída asciende a 53,6%).



En tanto, la tasa de ocupación de unidades alcanzó en el mes el 36,6%, registrando un alza de 25 puntos frente al número de septiembre de 2020. Así, la caída frente al mismo mes de 2021 se recortó a 8,2 puntos.

