Golpearon con palos y piedras a camioneta que cruzó un piquete

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Un grupo de manifestantes reaccionaron de manera violenta ayer cuando un conductor de una camioneta blanca empezó a traspasar el piquete que habían colocado para bloquear el paso sobre la ruta 12, a la altura del acceso al establecimiento La Misionera de Caraguatay en el departamento de Montecarlo.



En medio de gritos de los manifestantes y mientras lanzaban con furia piedras y golpeaban con palos la unidad, el conductor logró esquivar el vallado y continuar transitando.



Según fuentes consultadas, los responsables del corte, pertenecientes a la agrupación María Teresa Rodríguez (MTR), estaban impidiendo la circulación de vehículos como modo de protesta, cuando un automovilista, a bordo de una Nissan Frontier doble cabina, llegó hasta el lugar e intentó evadir el corte en sentido Sur-Norte.



Cuando el conductor avanzó por la banquina y al pasar al costado de los manifestantes, éstos los agredieron con piedras lanzadas a mano y hondas y palos que terminaron destruyendo el parabrisa del vehículo.



Diversas agrupaciones sociales sostienen reclamos por asistencia por fin de año en distintos puntos de la provincia. Más allá del malestar y los desencuentros constantes en la ruta que provoca el bloqueo, hasta ahora no se produjo un hecho de extrema violencia.



Los videos que se viralizaron con rapidez muestran el grado de agresión contra la cabina del conductor. Los golpes con palos impactaron con fuerza en especial la zona de cabina y parabrisa del vehículo, que resultó seriamente dañado.



Mientras seguían volando piedras y palos, el conductor logró sortear el piquete y continuar la marcha hacia el norte de la provincia.



“Piqueteros en Montecarlo rompiendo una camioneta. No sabemos por qué el juez federal de la zona no los detiene, individualiza y procesa a los responsables de estos actos”, planteó en su cuenta personal de Twitter Luis Di Falco, quien es abogado especialista en seguridad vial y asesor del Consejo de Seguridad Vial provincial.



Di Falco se mostró preocupado por la seguidilla de cortes de rutas que se están dando en la provincia en un momento de mucha crispación social.



Planteó que la gente tiene cada vez menos tolerancia, que puede generar otras situaciones no deseadas si este tipo de protesta continúa.



Acotó que todo bloqueo, como ocurrió en esta oportunidad ,que fue total, mediante el uso de ramas y palos atravesados en la ruta, constituye un claro delito.



En principio, recordó que amerita la intervención de la justicia federal, razón por la cual también se instalaron efectivos de Gendarmería Nacional que fueron protagonistas mientras se producía la reacción violenta contra la unidad del conductor.