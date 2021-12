Piden resolver el aumento salarial a los choferes

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Roberto Carlos Fernández secretario general de la Unión Tranviarios Automotor insistió ayer en la necesidad de resolver con urgencia la situación salarial de los trabajadores del volante.



“Habiendo cumplido el Estado Nacional con el compromiso de aportes al sector, la representación empresaria no cuenta con ningún motivo ni argumento suficiente para negarse a pagar el aumento salarial de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”, sostiene el escrito.



Ratificó el pedido de incremento salarial similar al acordado en el Amba.



“Los trabajadores no somos responsables que los empresarios y los gobiernos nacionales y provinciales no acuerden el modo en que se reciben los subsidios para el pago de los sueldos de compañeros y compañeras. Los empresarios del transporte de pasajeros del interior recibirán el aporte de subsidio estatal acordado, siendo suficiente para asumir los costos del aumento salarial”, consignó.



Solicitan es el pago de una suma no remunerativa de $27.000 del siguiente modo: Una suma de $10.000 a percibirse con los haberes de octubre adeudada. Más $10.000 con los haberes de noviembre y $7.000 que debía percibirse con los haberes de diciembre. “Determinando los salarios del mes de diciembre teniendo como piso $100.000 con un incremento del 11,2%, proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías. El mismo incremento proporcional de viáticos, con un piso en $572,50 a partir del mes de diciembre 2021”, consigna la nota firmada por Fernández.