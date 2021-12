Pequeñas firmas con más pérdida de empleo

sábado 04 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El análisis de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) reflexiona sobre el nivel laboral que continuó mejorando, puesto que en agosto el empleo formal creció con relación a julio 0,5% (+54.600 trabajadores) y 2,8% interanual (+326.930). Así, en el período enero-agosto la cantidad promedio de trabajadores formales registró un alza del 1%, aunque frente al mismo período de 2019 la comparación todavía arroja una caída del 0,9%.



En el segmento de asalariados privados la tendencia es similar, aunque todavía menos pronunciada. Según se graficó, la cantidad de asalariados privados registrados creció en agosto 0,2% interanual (casi +9.000 trabajadores) y 2,1% interanual (+124.000 asalariados). No obstante, en el promedio enero-agosto el alza interanual todavía es marginal (+0,1%) y frente a 2019 se mantiene una caída del 4%.



De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, en septiembre el empleo privado siguió en expansión (+0,2% mensual), con un avance en línea entre las pequeñas empresas (10 a 50 ocupados) y del doble entre las medianas (de 50 y 199). No obstante, todavía en estos segmentos la pérdida de empleo acumulada en enero-septiembre frente a 2019 sigue superando a la de las grandes firmas: alcanza el 5% entre las pequeñas y el 3,3% en las medianas, mientras que en las firmas grandes alcanza el 2,8%.



El nivel de empleo en empresas pequeñas (de 10 y 49 ocupados) creció en septiembre 0,52% en relación a agosto y, por primera vez desde julio de 2018 no cayó en la comparación interanual (registró un avance leve, del 0,1%). No obstante, en los primeros tres trimestres del año todavía acumula una caída del 1,6% interanual que se extiende al 5% si se compara con los primeros nueve meses de 2019.



En el segmento de empresas medianas (de 50 a 200 ocupados), al igual que el mes anterior, se registraron subas en la comparación mensual (0,4%) e interanual (1,3%). No obstante, el segmento acumula todavía una leve caída frente a los períodos enero-septiembre de 2020 y 2019: -0,1% y -3,3%, respectivamente.

En cifras

5% Fue la caída que se registró en el empleo privado de las pequeñas empresas en comparación con los números del 2019; en las medianas fue del 3,3%.

Análisis de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa