Día del médico: Javier Allara, el especialista que visita las aldeas Mbya

viernes 03 de diciembre de 2021 | 14:13hs.

El compromiso y motivación de acompañar y ayudar a chicos y grandes de las comunidades mbya guaraní es la misión de Javier Nicolás Allara, oriundo de Rosario y que desempeña su trabajo como médico en Ruiz de Montoya, tanto en el Caps como en las aldeas que forman parte del municipio.

Desde pequeño el joven médico sintió el deseo de ayudar al otro y, una vez que egresó de la secundaria, cumplió con su meta. “Desde que tenía 6 años dije que quería ser médico, así que cuando llegó el momento de elegir la carrera no tuve mucho por decidir”, dijo el profesional, y añadió: “Siempre quiero ayudar a las personas a que estén mejor y por supuesto que cuando era chico creía que si era doctor podría sanar a todos los pacientes, luego aprendí que eso no era tan así”.

Una vez recibido, el rosarino se trasladó hasta El Bolsón, Río Negro, a especializarse y posterior a ello recaló en Misiones, situándose en Ruiz de Montoya. “Me especialicé en medicina general. Cuando uno termina la carrera piensa que ya está resuelta, pero en ese tramo uno aprende más el trabajo comunitario. Entender la dinámica de una población y la idea de la formación es poder contribuir a la sociedad donde se carece de especialistas y poder resolver la mayor cantidad de cosas”.

A Allara siempre le gustó el clima de pueblo y conocer otras realidades. Desde que llegó a la tierra colorada en 2016 sintió que acá estaba el mayor desafío para ejercer su profesión. “Cuando estaba en El Bolsón me agradaba estar allá, no me gusta tanto la ciudad, y cuando se dio la posibilidad de llegar a Misiones no dudé”, expresó.



“Al instalarme en Ruiz de Montoya me encantó el lugar, el proyecto de trabajar en las comunidades mbya guaraní, porque eso buscaba, ayudar en lugares donde hay pueblos originarios y ver otras realidades, que te den otra mirada o visión en la salud”.



Con ese deseo y propósito que tenía, no le costó adaptarse. “El clima, el paisaje me encanta. Cuando ingresé a Misiones bajé el vidrio del auto y quedé deslumbrado con la naturaleza”. Con respecto a su lugar de origen, Allara contó que viaja cada tanto a Rosario y que siempre se sintió a gusto con las decisiones que tomó. “Se extraña sí a la familia y los amigos, eso me motiva a regresar cada tanto, pero ya me di cuenta que mi lugar en el mundo es Ruiz de Montoya”.

El trabajo en las comunidades mbya guaraní es un reto a diario, donde no sólo debe cumplir con sus funciones como médico, sino también la adaptación a otra cultura y aprender otra lengua. “Es un desafío muy interesante, el conocer otra mirada, donde se toma decisiones respetando la opinión de los demás y eso hace todo aún más interesante”.



Según el profesional, lo que se necesita es tener más en cuenta a los pueblos originarios. “Creo que ellos necesitan mayor autonomía, que puedan generar sus propios ingresos, pero por sobre todo el respeto de todos nosotros hacia ellos, hay que entenderlos, escucharlos, saber que tienen otra perspectiva, porque hay veces que tenemos prejuicios y al conocer la realidad que viven ellos te cambia la mirada que se tiene”. El rosarino incluso comentó que está trabajando en un proyecto con 16 comunidades para facilitar mayor ingreso de salud, educación, infraestructura, agricultura y producción, por lo que hay un equipo que se llama Tape Porá, financiado por la Unión Europea, que empezó a ejecutarse este año. “También esto es un verdadero reto, porque nuestro planteo es llevar lo que ellos necesitan y no lo que nosotros creemos que ellos requieren”.



El servicio que realiza es lo más gratificante que tiene el médico, refiriéndose que su labor en las aldeas es lo que le motiva a estar en Ruiz de Montoya y siente esa necesidad de aportar su granito de arena a la sociedad. “Acá me gusta todo, el ambiente, la solidaridad de la gente, es una localidad muy unida y eso hace un mayor despliegue en lo que uno ejerce”, cerró.