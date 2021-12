Iguazú: desvincularon al inspector de transito que pidió coima a brasileros

jueves 02 de diciembre de 2021 | 12:52hs.

En la mañana de este jueves se viralizó un video donde se podía observar a un inspector de transito de la municipalidad de Iguazú que recibía dinero de turistas brasileños, el video no explica en concepto de que, no obstante desde la Dirección de Trasmito Municipal indicaron que los inspectores no están autorizados a recibir dinero ante una falta y procedieron a denunciar el caso en la fiscalía del Juzgado de Instrucción N° 3. El inspector fue identificado como Marcos W.

El director de Tránsito Municipal Nicolás López contó que tomó conocimiento del hecho a través del video difundido esta mañana alrededor de las 9 “directamente me comuniqué con recursos Humanos, con el Jefe de tránsito Municipal Roberto Silva y con la Dra Anahel Schreiner y tomamos cartas en el asunto. No vamos a permitir que estas cosas sucedan dentro del departamento de tránsito”.

Según detalló López, el hecho habría ocurrido en un control de fiscalización de impuestos del automotor que llevaron adelante sobre la avenida Hipólito Irigoyen ayer entre las 16 y 19: “Al ver el video, investigué de quien se trataba, comunique a recursos humanos. El empleado estaba de guardia esta mañana y se solicitó que regrese al departamento, se abrió un sumario administrativo y se determinó que ya no pertenece a la municipalidad”.

Y agregó “hicimos la denuncia correspondiente en la Fiscalía para que la justicia investigue el hecho. Desconocemos el contexto y en concepto de que el ex inspector solicito dinero a los turistas brasileños. La justicia se encargará de la investigación”.

Tanto Nicolás López como Roberto Silva manifestaron que no permitirán que estas situaciones se repitan, “los empleados cobran su sueldo para cumplir con las tareas, no deben cobrar dinero a nadie, en el caso de una infracción deben emitir la multa correspondiente que se dirige al tribunal de faltas” remató.