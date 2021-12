"Chimiski no fue honesto, de alguna manera se quería sacar de encima al preso", dijo un ex subjefe de la URII

jueves 02 de diciembre de 2021 | 10:13hs.

El inicio de la quinta jornada de debate oral por el asesinato de Hugo Miguel Wasyluk (38) en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que juzga por los delitos de "tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público" a 13 policías que se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II (URII), se centró nuevamente en las responsabilidades de los siete efectivos que estuvieron de guardia en la Comisaría Primera de Oberá entre la noche del 25 y mañana del 27 de abril de 2011.

En ese sentido, el ex segundo jefe de la URII, José Orlando Barboza (54), cuestionó en su declaración ante los magistrados a quien por entonces era jefe de la Comisaría de Villa Bonita, Marcelo Chimiski (actual jefe en la URXI de Aristóbulo del Valle) y responsable de la comisión que detuvo a Wasyluk y lo sometió a la salvaje golpiza durante alrededor de 40 minutos, de acuerdo a la acusación.

Barboza era segundo jefe de la URII en el año 2011.

Es que Barboza fue quien dio la orden -por teléfono- de alojar a Wasyluk en la Primera por requerimiento de Chimiski, desconociendo que el jefe de la URII, Julio Bordín, le había denegado tal pedido apenas minutos antes y ordenado que el detenido permanezca en la comisaría de Villa Bonita, desde donde debían completar las actuaciones relacionadas a la detención.

"Recibo un llamado de Chimiski, me dice que tenía detenido a Wasyluk y que lo había llevado a la Segunda (de Oberá) pero no lo recibieron porque estaban excedidos en la cantidad de presos; que no podían llevarlo a la comisaría de procedencia porque era muy violento, que había roto la puerta de la celda y con esa información entonces dispuse el alojamiento en la Primera", manifestó aunque aclaró que "no sabía que antes el jefe (Julio) Bordín había decidido que el detenido regresara a Villa Bonita y que Chimiski se debía hacer cargo de las actuaciones".

En ese punto aclaró que "Chimiski no me dijo que había hablado con Bordín y que éste le había dado una orden. Lo llamativo es que no fue honesto conmigo, me indujo a cometer un error porque había una orden superior que yo desconocía y Chimiski evitó decirme", y sobre eso añadió: "Debió haberme informado que había una decisión contraria, si sabía no hubiese dispuesto el alojamiento en la Primera. Por eso sostengo que no fue normal lo que hizo el comisario (por Chimiski) de llamarme a mí después de haber recibido una orden del jefe".

La familia de la víctima y su constante pedido de justicia.

"No tenía porqué llamarme o en todo caso decirme lo que había decidido Bordín, pero no lo hizo. Mi percepción es que de alguna manera se quería sacar de encima al preso", disparó al final.

Chimiski no está imputado en la causa y eso lo hizo notar en su declaración quien en 2011 era jefe de la Comisaría Primera de Oberá, Miguel Ángel Espíndola, acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Cómo no está Chimiski acá sentado, que fue el instructor de la causa (por amenazas, que había derivado en el pedido de detención de Wasyluk) y quien estaba a cargo del detenido. Para moverlo a Oberá argumentó que tenía muchos detenidos en Villa Bonita pero no me consta. Wasyluk era su causa", dijo al inicio del debate.