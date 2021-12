Imputados tendrán la posibilidad de hablar antes de conocer la sentencia

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Hoy es el turno de las últimas palabras de los 35 imputados que tiene la causa penal que investiga los motivos por los cuales se cayó hace 24 años un avión de la empresa Austral que había partido de la ciudad de Posadas con destino a Buenos Aires y se precipitó a tierra en Uruguay, provocando la muerte de las 74 personas que iban a bordo.

Según trascendió, ninguno de ellos haría uso de este derecho, que constituye una de las instancias finales del proceso oral que se está desarrollando desde marzo de 2019 en los tribunales de Comodoro Py. El debate empezó antes de la pandemia y luego continuó con todos sus actores conectados de manera remota.

La audiencia de hoy está fijada para las 10 de la mañana, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino, les den a los imputados la posibilidad a los acusados de hablar antes de proceder a la clausura del debate.

Pero antes de emitir el veredicto, el tribunal federal deberá decidir si hace lugar al recurso de réplica planteado por la querella en la última audiencia.

En caso de aceptar este pedido de los abogados de la querella Silvina Rumachella y Norberto Caputo, las opciones son que se hagan allí mismo o se fije una nueva audiencia.

Luego de esa instancia vendrá el tiempo del veredicto de los jueces que significa en términos prácticos el fin del proceso oral, donde el tribunal deberá decir si son culpables o inocentes los 35 imputados que tiene esta causa judicial, todos ex funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina y ex directivos de la firma Austral.

Posteriormente vendrá la sentencia, que contendrá los fundamentos jurídicos en los que se basó la decisión.

Los 35 imputados de este juicio penal, algunos de los cuales se encuentran viviendo fuera del país, siguieron el desarrollo del proceso judicial a través de sus abogados defensores, pero en la audiencia de hoy estarán conectados a distancia a los efectos de saber si harán o no uso del derecho a emitir sus palabras antes del veredicto final.

Proceso

A esta instancia se llega luego de los alegatos de la querellas, del fiscal y de los abogados defensores de los imputados. En esas exposiciones alegatorias cada una de las partes realizó su conclusión de todo lo que se dijo durante el juicio oral que ya lleva casi tres años de debate. Se inició con un coloquio de peritos forenses y luego fue el turno de las declaraciones de los testigos.

Durante la etapa de alegatos el fiscal Patricio García Elorrio sorprendió con su pedido de absolución porque desde su punto de vista consideró que no había pruebas suficientes para inculpar a los 35 ex funcionarios de la Fuerza Aérea y ex directivos de Austral.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que ante la insuficiencia de elementos de cargo debía primar el principio de ‘in dubio pro reo’ que significa que ante la duda se debe fallar a favor del imputado.

En ese sentido solicitó la absolución de todos los acusados porque “las pruebas recogidas en la instrucción y en el debate oral no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.

Por este hecho los familiares de las víctimas manifestaron que sus palabras representaban un “doloroso retroceso”.

Los abogados querellantes , por su parte, pidieron penas de entre 12 y 25 años de prisión por el delito de estrago doloso para 24 de los 35 imputados.