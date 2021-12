Docente fue atacada en la calle por un perro

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Una docente de 34 años, quien se dirigía a su trabajo junto a su hija de 10 años, fue sorpresivamente atacada por un perro mestizo en San Pedro. Según dijo, la situación sólo no fue peor porque fueron socorridas por dos personas.

De acuerdo a lo manifestado por vecinos, no sería la primera vez que de la misma propiedad salen perros y atacan a personas.

Sin embargo, los animales continúan sueltos, o al menos lo estaban al momento en que la mujer caminaba con su hija en una calle terrada entre la Epet Nº 20 y la Escuela 904.

“De la nada el perro me saltó por atrás. Sentí bronca, indignación, susto”, reclamó A. G. (34). en diálogo con El Territorio.

Y amplió: “Salí temprano con mi hija, ella para ir al colegio y yo para tomar el colectivo para trabajar. El perro no ladró, no lo habíamos visto, pero tenía una furia tremenda, se prendió por mis piernas y me rompió el pantalón. Tengo heridas de consideración, para defenderme le tiré mi cartera y la mochila de mi hija”.

Hasta el momento los dueños no se pusieron en contacto con la víctima y tampoco pudo especificar de qué raza se trata.

“El perro era grande, de color blanco, no sé la raza. Después que nos pasó eso vimos a los niños llegar a la escuela, me puse mal porque le pudo haber pasado a ellos. Yo estoy muy mal, mi hija en estado de shock porque vio cómo el perro me atacaba, dos personas que pasaron nos ayudaron. Es indignante que el dueño no se haga cargo”, señaló la mujer.

Vecinos recordaron que hace dos años debieron socorrer a una persona mayor, que fue atacada en el mismo lugar, por tres perros. En esa ocasión la victima perdió parte de la pierna y fue traslada al hospital por una ambulancia de los bomberos voluntarios. También una menor de 14 años padeció un ataque similar.

En San Pedro rige la ordenanza 10/2017 sobre tenencia responsable de mascotas.