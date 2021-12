Katopodis recorrió obras de saneamiento hídrico y vial

jueves 02 de diciembre de 2021 | 2:00hs.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, arribó ayer a Misiones y junto con el gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió diversas obras que se están ejecutando en la provincia. Entre los principales puntos, observó los trabajos realizados sobre la autovía de la ruta nacional 12 y de las obras hídricas que se están ejecutando tanto en Puerto Iguazú, Corpus y Gobernador Roca.

En tanto, en horas de la tarde se firmaron las actas de proyectos de obras de provisión de agua potable en Cerro Azul, en Cerro Corá, en Olegario Víctor Andrade y en Puerto Libertad.

En este sentido, desde la Provincia aseguraron que con las nuevas obras en marcha, “Misiones se encamina hacia un saneamiento ambiental como corresponde y, por sobre todas las cosas, va saldando una deuda histórica en lo que hace a las obras públicas y las obras hídricas”, según consignó el mandatario provincial en el marco de la inauguración parcial de 1,1 kilómetros de la travesía urbana de Posadas sobre ruta 12, entre las avenidas Uruguay y Lavalle.

El evento contó con la presencia del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el alcalde de Oberá y diputado electo, Carlos Fernández; y el presidente de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, entre otros.

Sobre este punto, el ministro Katopodis destacó que “se fueron planificando, organizando y ejecutando obras en un momento difícil del país por la pandemia y, en Misiones, recorrimos obras importantes que tienen que ver con lo hídrico, con una preocupación del gobernador con la necesidad de que la provincia vaya desarrollando un plan maestro en este área”.

Allí destacó las obras que actualmente se están ejecutando en Puerto Iguazú para la ampliación del sistema de toma de agua del río Iguazú, el reacondicionamiento para una nueva impulsión y planta potabilizadora en Puerto Iguazú por el arroyo Mbocay y mejoras en el abastecimiento de agua potable en las comunas de Corpus y Gobernador Roca.

A su vez, también mencionó los recorridos de obras viales, como el tramo de la autopista sobre ruta 12 entre Cerro Corá y Santa Ana y la autovía entre San José y Posadas por la ruta 105.

“Tenemos más obra pública en la Argentina para que podamos ir achicando la brecha que tiene nuestro país, para avanzar en una Argentina federal, para integrar, para desarrollar, y los gobiernos provinciales van marcando las prioridades”, sostuvo el funcionario nacional.

Luego, indicó que actualmente desde el Ministerio de Obras Públicas se están ejecutando alrededor de 3.000 obras en la tierra colorada y que cada una de las actividades apuntan al desarrollo de cada una de las comunas y de la generación de puestos de trabajo.

En tanto, el gobernador enfatizó que “son obras fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos, que no pueden crecer si no tienen agua potable y energía, y si no hay rutas o caminos que conduzcan y que ayuden a la salida de la producción”.

En esta línea, destacó la ejecución de las obras que se desarrollaron en tiempos de pandemia, en los que “la economía del mundo se vio amenazada, pero también son tiempos de grandes oportunidades”.

Con ello, Herrera Ahuad consideró que “Misiones se encamina a un saneamiento ambiental, como corresponde, y por sobre todas las cosas va saldando una deuda en materia histórica en lo que hace a las obras públicas y a las obras hídricas”.

Concluir las obras

Katopodis, en diálogo con El Territorio, indicó que de cara a los próximos meses, “lo que estamos haciendo desde el ministerio es proyectar la conclusión de las obras de la ruta nacional 105 y avanzar en todo el corredor de la ruta 12, porque desde el gobierno provincial se están avanzando en las obras que consideran prioritarias para la provincia”.

Sobre el gasoducto para Misiones, afirmó que “se está contemplando la obra, que está siendo evaluada por la Secretaría de Energía”, y que espera que “en algún momento vamos a tener la posibilidad de comunicar cómo se está desarrollando” dicha obra en la tierra colorada.

De cara al año que viene, en materia de presupuestos y obras para Misiones, Katopodis sostuvo que “a nivel nacional hay una decisión muy clara de seguir generando el mayor nivel de inversión para la obra pública, pensando y aumentando obras de infraestructuras en todo el país, para seguir movilizando la economía a partir del desarrollo de obras hídricas y viales”.