Primera dosis: casi 8.000 aplicaciones en una semana

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

A poco de cumplirse un año del inicio del plan de vacunación contra el Covid- 19, las cifras de inoculación de los misioneros son favorables y el proceso avanza. No obstante, aún quedan objetivos por alcanzar, como lograr que se completen los esquemas de vacunación con las segundas dosis y acceder, después de las cuatro semanas, ya a la tercera dosis.

En ese marco, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer ayer que del 23 al 30 de noviembre se aplicaron en toda la provincia 51.268 vacunas contra el coronavirus, lo que hace un total de 1.457.598 de vacunas, entre primera, segunda y tercera dosis.

En esa misma semana fueron 9.778 las personas que iniciaron el esquema de vacunación, 17.950 completaron esquemas primarios (segunda vacuna) y 23.540 accedieron a la tercera dosis, según datos del registro de los Sistemas Informáticos de Salud Pública, Rismi y Sigep.

En cuanto al total de vacunas aplicadas, desde el 29 de diciembre 2020 hasta ayer, los sistemas indican que se aplicaron 1.457.598 vacunas, de las cuales 810.466 corresponden a primeras dosis, 577.823 a segundas y 69.309 a terceras dosis.

La cartera sanitaria provincial insiste en que los misioneros que aún no iniciaron su esquema de vacunación se acerquen a los vacunatorios de la provincia, lo mismo para quienes deben completar esquema o aplicarse la tercera dosis.

En todos los vacunatorios hay dosis disponibles para los grupos de 3 años en adelante.

Pase sanitario

Tucumán se convirtió ayer en la primera provincia del país en anunciar la implementación de un pase sanitario que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, imprescindible para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, así como gimnasios, recitales y fiestas, ante el aumento de casos en el distrito.

“Es una medida netamente sanitaria destinada a prevenir y además tiene como objetivo que la mayor cantidad de tucumanos estén vacunados”, sostuvo el gobernador interino, Osvaldo Jaldo.

La medida que establece la implementación del pase sanitario para actividades que representen “riesgo sanitario” fue anunciada ayer por el gobernador.

Consiste en la acreditación, para todas las personas mayores de 13 años, del esquema completo de vacunación contra el Covid-19, con al menos 14 días de anticipación de la segunda dosis al momento en que se desarrolle la actividad.

Mientras que la mayoría de las provincias dijeron que esperarán la comunicación del Ministerio de Salud de la Nación para tomar una postura concreta, otras como Corrientes, Río Negro y Mendoza ya aseguraron que no lo implementarán en sus jurisdicciones.

En Misiones, por su parte, hace algunos meses, con la habilitación de las fiestas seguras, uno de los requisitos era contar con la vacunación anticovid actualizada y al día. “Los asistentes de eventos sociales masivos, sociales o deportivos deberán presentar constancia de vacunación, como la provincia ya tiene”, había asegurado a este medio el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón.



Once contagios de Covid en Misiones

El Ministerio de Salud de Misiones comunicó que ayer se detectaron once nuevos casos positivos de Covid-19 y no hubo registro de nuevos fallecidos por la enfermedad. Desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada acumula 36.930 contagios y 706 personas fallecidas. Además, son 36.098 los pacientes recuperados, diez informados en la jornada de ayer. Misiones tiene 126 casos activos con trece personas cursando la enfermedad internadas. En tanto, son 417 personas aisladas preventivamente. A nivel nacional se reportaron 1.881 nuevos contagios y ocho muertes a causa de la enfermedad. De esta manera, la Argentina acumula 5.332.629 contagios y 116.589 fallecidos. Del total de positivos, 5.193.691 son pacientes recuperados y 19.458 son casos confirmados activos.