Refuerzan barrera sanitaria contra la fiebre amarilla

jueves 02 de diciembre de 2021 | 3:00hs.

La fiebre amarilla se propaga mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti teniendo a los monos como centinela de la enfermedad, es por ello que comúnmente las personas relacionan a la enfermedad con los primates, aunque éstos no son los transmisores. Pese a que en Argentina no se registran casos autóctonos desde 2008, el Ministerio de Nación resolvió fortalecer las acciones para que la patología no ingrese al territorio nacional.

Para ello se lleva adelante un taller teórico-práctico de abordaje integrado de fiebre amarilla para equipos de respuesta práctica, en Iguazú, con la presencia de científicos, personal de vectores del ministerio nacional y promotores de salud, para fortalecer el bloqueo y contar con trabajadores preparados para actuar en el caso de ser necesario.

Tanto Misiones como Corrientes se mantienen en alerta constante por los casos que se registran en Brasil, en zonas cercanas a la Argentina. Es por ello que como primera medida primordial se busca que toda la población esté inmunizada y recomienda vacunarse antes de viajar a ciertas regiones del vecino país. De hecho, hoy habrá operativos de vacunación en los barrios de la turística ciudad.

“El trabajo que estamos llevando adelante en Iguazú, en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), es la parte práctica de una capacitación virtual que se llevó adelante hace 15 días. El objetivo es que todos los actores, ya sea el grupo de científicos que trabajan con Primates No Humanos (PNH), el sector de Vectores o los promotores, puedan trabajar de forma coordinada para evitar una epidemia”, manifestó Natalia Casas, de la cartera sanitaria nacional.

El taller se desarrolla desde ayer y culminará hoy con las actividades prácticas en campo previstas en el programa. “El taller se divide en tres grupos, el primero es el equipo de PNH, que realiza una necropsia a un mono en la que tomarán una muestra para el diagnóstico de fiebre amarilla en los laboratorio del Inmet. Al mismo tiempo, el grupo de Vectores estará recorriendo la zona selvática para realizar una práctica de captura manual de mosquitos y procesamiento, y el grupo de promotores recorrerá el barrio para realizar la inmunización a los vecinos”, explicó Casas.

Más tarde reunirán a los equipos para un simulacro del equipo de respuesta rápida ante una epizootia (enfermedad que reina transitoriamente en una región o localidad y ataca simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies de animales), en el que cada equipo llevará adelante el trabajo que le compete y los promotores de salud serán los encargados de la vigilancia de los febriles.

En la apertura, Daniel Salomón, director del Inmet, hizo especial hincapié en la importancia de que todos los agentes sepan su función ante un posible caso: “Es importante saber que ante una alerta sanitaria, los agentes saben qué función deben cumplir ante la aparición de un caso para que el abordaje sea correcto y evite contagios.

Sin embargo, lo más importante es la prevención y la población debe estar vacunada, al margen de que tenemos que estar preparados”.

En Misiones, la vacuna contra la fiebre amarilla es aplicada sobre todo al personal de las fuerzas que arriban al destino de forma constante, ya que es el que ingresa a zonas de monte donde podría albergarse el mosquito.