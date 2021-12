JxC denunció persecución política

jueves 02 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Referentes de Juntos por el Cambio salieron a apoyar en redes sociales al ex presidente Mauricio Macri al conocerse el procesamiento dictado por juez federal de Dolores Martín Bava en la causa por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan. Allí denunciaron que se trata de una “persecución política” y advirtieron que no los “van a intimidar ni a frenar”.

Desde el PRO, la ex gobernadora María Eugenia Vidal expresó: “Solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos basta”. Además, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió: “Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”.

Por el radicalismo se expresó Mario Negri: “¿Alguien tenía dudas de que el juez Bava iba a procesar a Mauricio Macri? Ya lo dijo el ex presidente cuando fue al juzgado: la decisión estaba tomada de antemano”.

