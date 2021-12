Hererra Ahuad y Katopodis recorrieron obras hídricas en Puerto Iguazú

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 18:00hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron esta tarde obras hídricas que se llevan adelante en Puerto Iguazú con fondos nacionales del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA).

Se reunieron en Zona de Granjas en la calle Montecarlo y Apóstoles donde dialogaron con los ingenieros y recorrieron un sector de la obra de la nueva red de impulsión de la toma de agua del arroyo Mbocay. Luego visitaron la planta potabilizadora de Imas.

Las obras que se ejecutan actualmente estarán listas en el mes de junio y con la puesta en marcha solucionarían los problemas de abastecimiento de agua potable en toda la ciudad, incorporando a la red barrios y zonas que aún no cuentan con el líquido vital sino que se abastecen de perforaciones propias o comunitarias administradas por el Imas.

Durante la recorrida, tanto Katopodis como Herrera Ahuad hicieron hincapié en que se debe comenzar a trabajar en la red para que una vez finalizada la obra, los barrios cuenten con el líquido vital.

Las obras consisten en puesta en valor de la toma de agua de Arroyo Mbocay, nueva cañería de impulsión, y planta potabilizadora para tratamiento del agua. Se ejecutan también las obras de la nueva toma del río Iguazú, con nueva estación de bombeo y sala de máquinas. Además trabajan en la planificación de las nuevas redes de distribución de agua potable y reacondicionamiento y cambio de caños de la red existente.

Al respecto, el mandatario provincial manifestó “estas obras son el resultado de una gestión realizada ante el ministro la primera vez que arribó al Misiones, hoy estamos recorriendo las obras y también rindiendo cuentas por la confianza que brindó a nuestro gobierno para ejecutarlas, estas obras están avanzadas, son obras estructurales que no se pueden ver, pero son las necesarias para poder crecer, porque no se puede crecer si no tenemos los servicios esenciales”.

Y añadió que “estas obras se pensaron, se planificaron y se licitaron en medio de la pandemia y fue por el esfuerzo de la provincia y la responsabilidad de los ciudadanos misioneros que se cuidaron y vacunaron. Es por eso que podemos encarar estas obras que le cambian la vida a los ciudadanos de esta localidad”.

Además de las obras hídricas que se desarrollan en barrio Zona de Granjas, se ejecuta de forma simultánea el programa Argentina Hace que consiste en obras de empedrado, cordón cuneta y vereda.

Hererra Ahuad confirmó que trabajan en un proyecto y están a punto de firmar un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación para llevar adelante obras por 300 millones de pesos para mejorar la red de distribución de energía eléctrica en la ciudad de las Cataratas y aclaró que se trabaja en una nueva subestación en la zona de las 2.000 hectáreas que alivianara la presión en los barrios en tanto se concreta la ejecución de otras obras.