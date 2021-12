Empleados del Concejo Deliberante se encuentran trabajando con “quite de colaboración” en Eldorado

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 10:41hs.

Empleados del Concejo Deliberante de la localidad de Eldorado realizan un quite de colaboración que fue fue dispuesta por el gremio de UPCN e implica la no atención al público por dos horas por turno, y es en protesta por la falta de definiciones en el pase a planta permanente de empleados que cumplen las condiciones de acuerdo al estatuto del empleado municipal.

Como todos los fines de año el Concejo Deliberante debe dar tratamiento al pase a planta permanente de trabajadores municipales que cumplen las pautas legales para adquirir esa condición.

“En el mes de julio firmamos un acta acuerdo con el Intendente donde se especificaba que a partir del mes de septiembre se empezaría a trabajar con el listado de compañeros para pasar a planta permanente, explica Jorge Espíndola delegado Gremial. Sin embargo recién en los últimos días se empezó a trabajar y ayer martes 30 recién se elevó el listado de personas, que aún no hemos visto y que en la sesión del jueves tomará estado parlamentario”.

Dentro de los empleados del Concejo Deliberante se pueden identificar dos grupos: el del personal que no depende de los concejales y sus bloques, y el de los que vienen trabajando desde hace años en otras tareas.

“Nosotros tenemos un listado de 18 personas en el Concejo Deliberante para ser pasados a planta permanente, pero sin negar los derechos de ninguno, hacemos hincapié en que se reconozca el trabajo de quienes brindan servicio como limpieza, mantenimiento y vigilancia donde algunos hace 3 o 4 años que vienen trabajando y cumplen esas funciones independientemente de quienes sean los concejales. Los cargos políticos de los concejales y de los bloques ya es una decisión de los concejales sobre si deben pasar a planta permanente, o no. Pero esos compañeros que cumplen servicios corren el riesgo de quedarse sin trabajo y eso nos preocupa”, añade Espíndola.

Desde el martes 30 el gremio dispuso el quite de colaboración en las tareas “El quite de colaboración aclara el delegado gremial, consiste en no atender al público de 7:00 a 9:00 horas en el turno mañana, es decir que no recibimos expedientes, ni ningún otro trámite y les explicamos a la gente que se acerca al Concejo Deliberante la situación. Lo mismo hacemos en el turno tarde de 14:00 a 15:30 horas”.

El gremio solicita ser recibido por todos los concejales en lo posible el próximo viernes para avanzar en el tema ya que la semana que viene será la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante con su actual composición.