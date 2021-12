Un médico que atendió a Wasyluk horas antes de su detención ratificó que no tenía lesiones físicas

miércoles 01 de diciembre de 2021 | 9:30hs.

El lunes 25 de abril de 2011 entre las 14 y 15 (7 u 8 horas antes de la violenta detención sobre la ruta provincial 103), Hugo Miguel Wasyluk (38) acudió al centro de salud de la localidad de Villa Bonita por una micosis en la zona genital. Fue atendido por el doctor Lein Hung Kuo, de guardia aquella tarde y quien esta mañana ratificó que al momento de la consulta no tenía ningún tipo de lesiones físicas visibles.

Fue en la cuarta jornada de debate oral en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que juzga por los delitos de tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público a 13 policías de la Unidad Regional II. "Si hubiese notado algo iba a dejarlo sentado porque soy meticuloso en ese sentido, pero no, no tenía lesiones ni tampoco se puso violento cuando le dije que no le iba a dar ansiolíticos" porque estaba alcoholizado.

Por secretaría fue leída la declaración testimonial de Kuo en la etapa investigativa, en la cual manifestó que "fue a la sala consultando por una micosis, tenía insomnio. Revisé la zona afectada, le receté una crema para la micosis y nada para dormir (ansiolíticos) por su estado de ebriedad, por lo que no se enojó ni se puso violento. No observé golpes, nada raro más allá de inestabilidad en la marcha debido al estado de embriaguez".

El profesional ratificó eso y aclaró que, contrario a lo que declararon los imputados, Wasyluk "conmigo nunca fue agresivo, siempre actuó normal, tranquilo, ni siquiera hizo manifestaciones cuando le dije que no le iba a dar pastillas, solo se fue con su bolsito".

La jornada de debate será maratónica en cuanto a la declaración de testigos, principalmente de algunos hombres que estuvieron presos en las comisarías de Villa Bonita y Oberá, como además de uniformados que compartieron guardia con los imputados.

Marcas de la tortura

Los familiares y allegados a la víctima se presentaron esta mañana en el debate con carteles exhibiendo un pedido de "justicia para Hugo" y además, con una serie de imágenes impresas en las cuales se muestran las marcas de la violencia en el cuerpo de Hugo.

"Es una forma de visibilizar lo que le hicieron", dijeron. Cabe aclarar que el Tribunal aceptó exhibir durante una jornada (a designar) las fotografías y filmaciones tanto de la autopsia como del momento del hallazgo del cuerpo en la celda de la Primera.