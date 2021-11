Semana de Prevención del VIH: el 90% de los positivos son asintomáticos

martes 30 de noviembre de 2021 | 15:48hs.

En el marco de la semana de la Prevención del VIH-Sida, instan a los ciudadanos a realizarse el test rápido y gratuito para lograr un rápido diagnostico e iniciar un tratamiento adecuado. Destacan que una rápida detención ayuda en el tratamiento e indican que el 90% de los positivos son asintomáticos.

“Iniciamos la semana de la lucha contra la prevención sida, hepatitis y sífilis, trabajando y haciendo hincapié en que la mejor forma de trabajar es estar al lado de la gente promoviendo y asintiendo para que se hagan el testeo rápido, voluntario y gratuito”, expresó el Dr. Fabián Zelaya director de Programa de VIH-SIDA.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por la 100.7, el doctor explicó que la detección temprana del virus en un paciente ayuda mucho en el tratamiento, además detalló la metodología de trabajo que viene realizando en toda la provincia. “El resultado que informa el estado serológico está en 15 minutos, a partir de allí se comienza con el tratamiento. Rápidamente se lo pone al paciente dentro del sistema de salud, trabajamos para que sea contenido hasta tener un diagnóstico confirmatorio. No es solamente pincharle el dedo, confirmarle que está infectado y darle la pastilla, sino que la idea es trabajar con el paciente desde el momento del diagnóstico, darle un seguimiento para que tenga una adherencia suficiente y que comprenda que no es una enfermedad mortal, sino más bien una infección crónica. Para ello trabajamos de manera interdisciplinaria, no solamente con los profesionales, sino también con los trabajadores sociales, salud mental y adicciones ya que vemos que hay un importante número de pacientes positivos con adicciones”.

Zelaya dio a conocer este año la detección de positivos viene similar al 2019 y 2020, pero destacó que ha sorprendido que en los últimos 6 meses, menos del diez por ciento de los positivos son diagnosticado en el estadio de SIDA, “eso habla mucho de que mientras más pronto te testeas, más pronto detectas el diagnóstico y más pronto comenzas con el tratamiento, más alejado estas de llegar al estadio SIDA”.

Según estadísticas, en lo que va del año se detectaron 140 positivos, el 10% con síntomas, mientras que el 90% de los pacientes son asintomáticos.

“Llegar a un diagnóstico precoz ayuda mucho”, insistió el doctor que cerró contando que hay un gran porcentaje de personas que rápidamente se adhiere al tratamiento y que además en estos últimos seis meses hubo muchas pacientes que retomaron el tratamiento. “Se alejan unos meses y después vuelven, a ellos los volvemos a poner en el sistema y trabajamos especialmente para que no abandonen más el tratamiento”.