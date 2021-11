1.680 toneladas de plástico en el océano y miles de familias en peligro

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Desde que el barco portacontenedores X-Press Pearl se incendió y se hundió en el océano Índico entre el pasado 20 mayo y el 2 de junio, las autoridades de Sri Lanka no dejan de limpiar sus playas de pequeñas bolas de plástico, llamadas ‘lágrimas de sirena’.



Estos gránulos de plástico de preproducción, como se llaman formalmente, han sido extraídos de los cuerpos de algunos animales marinos hallados muertos en las costas del país insular desde entonces, según informa The Guardian. Si bien no hay pruebas de que estas partículas, del tamaño de una lenteja, causaran directamente la muerte de 470 tortugas, 46 delfines y 8 ballenas varadas, hay testigos de que las encontraron en varios cadáveres.



Otra consecuencia es que cerca de 20.000 familias de pescadores ceilaneses han tenido que dejar de pescar, debido a la presencia del material en sus capturas.



Según el experto, estas sustancias contaminantes “pueden estar un millón de veces más concentradas en la superficie de los gránulos que en el agua”.



Y hay también estudios de distintos laboratorios que sugieren que “cuando un pez se coma un gránulo, algunos de esos contaminantes se desprenden”.