Pedra, la que somete a los jóvenes en Puerto Iguazú

El consumo de sustancias prohibidas se multiplica en la Ciudad de las Cataratas. Actualmente los jóvenes víctimas de este flagelo ya no tienen pudor y tampoco se ocultan para consumir, se los puede ver en las veredas consumiendo en grupo e incluso ya no esconden la pipa que utilizan para el consumo de pedra.



La situación es cada vez más complicada porque con el aumento de la cantidad de consumidores, se incrementaron también los robos de todo tipo de artículos, entre ellos cables, medidores de agua y toda clase de elementos que puedan ser vendidos en los kioscos narcos, más conocidos en la ciudad como ‘bocas’.



Según el informe primer trimestre del Centros Modelos de Asistencias y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Cemoas), del Observatorio Provincial de Drogas, la mayoría de los jóvenes niños y adolescentes, que se encuentran en comisión de un delito, se reconocen consumidores habituales de sustancias (psicofármacos, marihuana, alcohol, cocaína, entre otros).



El Cemoas depende de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial tiene como función la generación y recopilación de información oportuna.



“No contamos con datos precisos estadísticos de las edades de los jóvenes con respecto al consumo de sustancia ilegales, pero sí podemos afirmar que durante la pandemia aumentó el consumo de alcohol en jóvenes entre 18 y 25 años. Este contexto preocupa, sobre todo porque produce un peligroso atasco en el desarrollo neuronal de las personas, principalmente entre los adolescentes. Un porcentaje de estos jóvenes también se relaciona con la delincuencia”, explicó Hugo López, coordinador zona Norte del Ministerio de Prevención de Adicciones.



Por su parte, los vecinos denuncian que los robos están directamente relacionados con el consumo de sustancias y reclaman la acción de la Justicia, que no cierra los puntos de venta de estupefacientes.



Además un gran porcentaje de la comunidad apunta a la complicidad de las personas que compran “de buena fe” a los jóvenes que ofrecen todo tipo de elementos que hurtaron horas antes.



“La Justicia debe actuar, los pibes roban para drogarse, los ves todos los días en las esquinas y por las noches andan girando en el barrio a ver qué pueden llevar para vender por una pedra. Me han robado ropa del tendedero a plena luz del día. Es algo insostenible y nadie actúa”, manifestó Rosana Leiva, vecina del barrio Villa Tacuara, en la Ciudad de las Cataratas.

