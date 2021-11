El Inym apeló fallo judicial sobre limitaciones a las plantaciones

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvió apelar la medida cautelar de no innovar que fue solicitada la semana pasada por una empresa misionera y a la que diera lugar el Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes.



La decisión de la apelación fue conocida mediante una conferencia de prensa que se realizó ayer en la sede del instituto y contó con la presencia de su titular, Juan José Szychowski; el vicepresidente, Ricardo Maciel; el síndico, Emilio Jouliá; y la asesora legal, Graciela Casteli.



Allí indicaron que se apeló el fallo sobre la cautelar de no innovar respecto de la Resolución 170/21 que limita la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el 2% de lo ya plantado a partir de enero de 2022.



Al respecto, Szychowski afirmó: “Nos llamó la atención la medida presentada por La Cachuera”, que se apeló “la medida recibida por el juez y de ser necesario vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.



En este sentido, indicó: “Tenemos la convicción por lo dictaminado por el Directorio del Inym y también por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que dictó una resolución complementando con todo lo que hicimos con la resolución 170, que es una medida para salvaguardar el interés de los pequeños intereses, ya que la ley nos obliga dar sustentabilidad a la cadena productiva”.



Luego, comentó que en los próximos días se evaluará si dicha medida presentada “afecta el interés general, porque ninguna empresa puede tomar una medida que afecte el interés de toda la sociedad, afectando el interés de miles de pequeños productores”.



Para ello, se analizará en detalle los pasos a seguir desde hoy en conjunto con el área legal y el Directorio del Inym.



“A nosotros nos guía el sentido social de la actividad, es por eso que estamos del lado de los pequeños productores y no queremos un gran monopolio.”, añadió.



A su vez, Szychowski consideró que la medida tomada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres “pone en riesgo toda la cadena de valor” y que “afecta a miles de productores y cosecheros”.



Y por último recordó que la resolución 170/21 fue respaldada meses atrás por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y por el entonces ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien estuvo al frente de la cartera cuando se emitió la resolución que se aprobó a mediados de junio.



Por su parte Maciel, vicepresidente del Inym, mencionó que “lo que se busca con la medida es una medida de hiperconcentración de la actividad yerbatera” y que desde el instituto apuntan a “que tengamos yerba suficiente para ofrecer al país y el mundo pero que haya agricultores cultivando”.



En tanto, Jouliá, síndico del Inym, recordó que “el instituto ordena intervenir cuando hay exceso de oferta y demanda, y emitir medidas para el crecimiento regulado de toda la cadena productiva”, por lo que “el Inym debe hacer equilibrio” en esa oferta y demanda.



Por su parte, Casteli se refirió sobre el proceder de la entidad en las próximas semanas respecto de la presentación judicial y que “entendemos que ante conflicto de dos jueces federales de distintas provincias que no tienen órgano de alzada común le corresponde intervenir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La resolución del Inym

El directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) aprobó el 17 de junio la resolución 170/21 que habilita la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el 2 por ciento de lo plantado. Dicha medida entrará en vigencia a partir de enero de 2022. En su momento, desde el Inym indicaron que la normativa “pone en igualdad de condiciones a pequeños, medianos y grandes productores a la hora de aumentar la superficie plantada”. En tanto, el viernes se conoció que la empresa La Cachuera Sociedad Anónima presentó una medida de no innovar sobre la resolución 170, por resolución del juez Gustavo del Corazón Fresneda, de Paso de los Libres, Corrientes.