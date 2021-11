El Festival del Litoral vuelve con fuerza y tradición

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Se enciende nuevamente la antorcha y los pañuelos ya palpitan el despliegue folclórico que habrá este fin de semana.



Con 100% de aforo y ya en un mes plenamente festivo, el Festival Nacional de la Música del Litoral pondrá en escena distintos artistas de la región y el país para engalanar las raíces de estas tierras.



Tras confirmarse ayer en conferencia de prensa que será una edición de cuatro días con los condimentos típicos que tanto anhelaba el público volver a sentir, se especificó la grilla de artistas presentes en esta fiesta número 52.



En esta línea el humor y otras artes también se conjugarán con los músicos desde las 20 y teniendo en cuenta que aún no recuperamos la normalidad plena de prepandemia, las jornadas serán más acotadas que de costumbre, con un cierre que se estima no mucho más tardío que a las 2 de la mañana.



Además, la Peña Oficial también volverá a brillar en la explanada del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez.



Tal como indicó Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo municipal, la idea de este año fue comenzar a recuperar “el espíritu de la región que tenía originalmente la fiesta’’.



“Al Litoral lo componen seis provincias: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Hace tiempo que esta tradición se fue desdibujando y este año casi tímidamente y con una breve participación, todas esas provincias van a estar presentes con sus delegaciones en nuestro festival’’, sostuvo Del Puerto. Precisamente el slogan elegido para este año fue ‘Orgullosos de nuestras tradiciones’.



En ese marco, Benito remarcó que siempre estuvo la idea fuerte de sostener el festival y sacarlo adelante aunque con la imprevisibilidad de la pandemia, todos los detalles debieron coordinarse en poco tiempo.



Sobre esta arista, el ministro de cultura Joselo Schuap ensalzó su admiración por la organización municipal que logró la planificación de esta edición en tiempo récord.



Como parte de la grilla se confirmó la presencia de artistas consagrados como el Chango Spasiuk, Soledad Pastorutti, Coti Sorokin y Jorge Rojas, además de los siempre presentes María Ofelia, Rulo Grabovieski, Los Encina, Ricardo Cacho Barchuk y Los Núñez, entre otros.



Por otro lado, también subrayaron la inclusión necesaria de la música cervecera con representantes como Pablo y su Grupo, la influencia de frontera con Os Gaúchos y el chamamé tradicional con los Maestros Chamameceros.



El tango, el rock, las orquestas y la danza local también dirán presente como puede observarse en el detalle de la grilla día a día.



Asimismo, quien se destaque en la peña logrará un lugar en el escenario mayor el año que viene. La incipiente Asociación Misionera de Difusores del Folclore decidirá finalmente quién será merecedor de ese premio Consagración de la Peña Oficial.



En un anfiteatro renovado, puesto a punto con modificaciones edilicias que democratizan su acceso, la antorcha volverá a brillar bajo la luz de la luna.



Las entradas tendrán un precio de 300 pesos por noche y el pack para las 4 noches costará 1000 pesos. Como es habitual, quienes asistan con indumentaria folclórica típica, no pagarán el ingreso. Menores de 12 y personas con discapacidad más un acompañante tampoco. Se podrán adquirir las anticipadas en la planta baja de la Municipalidad, las plazas 9 de Julio y San Martín y los Centros de Atención al Vecino (CAV) sobre Las Heras y sobre avenida San Martín intersección Urquiza.



Mucho entusiasmo y nuevas vibras puestas en la apertura de una nueva edición, que promete renovar energías y desatar las emociones contenidas durante dos años.

Programa primeros días

Jueves

Orquesta Folclórica Provincia



Región cultural de centro



Okarajazz



Gervasio Malagrida



Ballet Folclórico Municipal



Lucas Segovia



Flores a los chanchos



Diana Amarilla



Tinku Marka



Sergio Riquelme



Chamalambo



Ha’e Kuera Ñande kuera



Coti Sorokin



Pablo y su grupo







Viernes

Banda de Música Municipal



MPM



Amanda de Colombia



Diego Benítez



Pamela Ayala



La Guitarreada



Ballet CC



Chango Spasiuk



Fabián Meza



Gicela Mendez Ribeiro



Rulo Grabovieski



Ballet CC



Fernando Rosa



Sergio Galeguillo