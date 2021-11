Locaciones misioneras fueron premiadas

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La película de Agustina San Martín Matar a la Bestia, rodada en Misiones, obtuvo Mención Especial en el Festival Internacional de cine de Mar del Plata en la categoría de Mejor película de la competencia argentina. Además finalmente se alzó con el premio a Mejor diseño de locaciones en película argentina su productor Santiago Carabante.



Tras conocerse la noticia, el misionero destacó haber recibido el galardón de la mano de respetados y admirados colegas y contó cómo fue el proceso de trabajo que compartió con parte del equipo del filme, en especial la mirada atenta de San Martín.



“Quien me abrió mucho la cabeza, me mostró lugares increíbles y estuvo al pie del cañón fue Juancho Ferreryra, que fue fundamental para el diseño de estas locaciones’’, subrayó.



Al detallar la particularidad de los lugares elegidos de El Soberbio, Eldorado y Posadas, deslizó que ‘‘fue una búsqueda muy difícil porque es una película muy particular y sus locaciones tenían que verse de la misma manera: muy únicas y particulares también, que tuvieran toda la magia y el misterio que los personajes y la trama exigía’’. Por último celebró que el premio ponga en un lugar de privilegio a la Tierra Colorada, por su inmensas posibilidades.



“Me alegra muchísimo que se reconozca mi trabajo y de todo el equipo y que se haya premiado una Misiones distinta: oscura, profunda, muy sensual y muy magnética. Eso me enorgullece mucho, que nos hayamos alejado de la postal turística, de todo lo que es obvio y hayamos acercado una nueva mirada a nuestra provincia y posicionar a Misiones como un escenario’’.