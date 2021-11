Paraguay deberá tirar miles de dosis de AstraZeneca

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

De implorar por la llegada de vacunas contra el Covid-19, en Paraguay se pasará a tirar a la basura dosis que alcanzaron su fecha de caducidad.



Existe una gran posibilidad de que esto ocurra si la población no acude a aplicarse el antígeno. Esto en virtud de que hoy expiran miles de vacunas anticovid.



Se trata de biológicos de la plataforma AstraZeneca que llegaron por donación, de España, el 13 y 24 de septiembre, así como un último lote del 16 de octubre.



Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reconoció que el stock de vacunas que se tiene actualmente “resulta una situación absolutamente inversa a la que habíamos vivido al principio” de la campaña de inmunización.



En al menos cuatro a cinco regiones sanitarias cuentan aún con partidas de vacunas a punto de expirar y quedarían como mínimo entre 50.000 a 80.000 vacunas de dicha plataforma que se perderían hoy.



El viceministro de Salud, Hernán Martínez, se refirió al respecto y lamentó que se tenga que perder una inmensa cantidad de biológicos porque la gente no va a vacunarse.



“Es una pena que no podamos haber inoculado todas estas vacunas, con que se pierda una dosis para nosotros ya es una tragedia”, expresó.



Falleció jefa de Epidemiología

Ayer se confirmó el fallecimiento de la jefa de Epidemiología del Hospital Regional de Encarnación, profesional que tomó la decisión de no vacunarse y que por mucho tiempo estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Finalmente, la licenciada falleció en el transcurso de la tarde, confirmaron desde el Instituto de Previsión Social (IPS).



Se trata de Wilfrida Mareco, quien falleció por complicaciones, ya que padecía de comorbilidades (diabetes e hipertensión).