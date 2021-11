Frontera: ingresan cerca de 10 mil personas por día y se testea al 5%

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Con la habilitación de tres pasos fronterizos en Misiones, el flujo de personas que ingresan al país aumentó de manera considerable y con ello, los cuidados y recaudos para detectar positivos de Covid-19 se intensificaron.



Los ingresos diarios totales a la provincia hoy rondan los 8.350, de los cuales se testea al 5%, que en números son 417 personas. De ellas, sólo el 0,3% da positivo, es decir, un promedio de 1,2 personas.



Así lo expuso Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, en diálogo con Radioactiva:



“En principio estábamos todos con la guardia alta porque la posibilidad de que entre alguna variante por los pasos fronterizos era alta, y en la medida que se fueron levantando los cupos y fuimos testeando, el índice es muy bajo. Hoy, menos del 0,3% de los que testeamos dan positivo”, comentó.



Actualmente, Misiones tiene tres pasos fronterizos habilitados luego de casi dos años cerrados por la pandemia de Covid-19: el puente internacional Tancredo Neves (Puerto Iguazú-Foz de Iguazú, Brasil), puente internacional San Roque González de Santa Cruz (Posadas-Encarnación, Paraguay) y el de Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira, Brasil.



En cada uno, el cupo es de 5.000 personas al día, aunque entre los tres, los ingresos diarios son de 8.350 personas aproximadamente, según consignó Báez.



“Nosotros testeamos en promedio a alrededor del 5% de la gente que ingresa a la provincia, los demás vienen con todos los requisitos, sus tests y carnet de vacunas. En Posadas e Iguazú tenemos alrededor de 4.000 personas por día entrando por cada paso, la mayoría viene con sus tests ya hechos. Bernardo de Irigoyen tiene la particularidad de que funciona solamente 12 horas y allí los ingresos son alrededor de 350 al día”, detalló.



Por otra parte, explicó cuál es el procedimiento si se detectan casos positivos: “Si es un extranjero, regresa a su lugar de origen; si es argentino, fija un lugar de aislamiento en su provincia o localidad y pasa a cumplir el aislamiento ahí”.



Asimismo, aseguró que en caso de que el destino sea muy lejos y no se pueda establecer un corredor seguro, “hace su aislamiento en los lugares que tenemos en la provincia para eso. Hasta ahora no tuvimos ninguno acá, la mayoría de los positivos que detectamos se volvieron a su lugar”.



Luego de la reapertura de los corredores seguros en Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, la Provincia analiza la habilitación de más pasos fronterizos.



En una primera instancia, se avanzó en pedidos para la reanudación de los cruces sobre el río Uruguay, puntualmente entre Alba Posse y Porto Mauá (Brasil), El Soberbio con Porto Soberbo y San Javier con Porto Xavier, aunque aún no hubo respuestas por parte de Nación.



Luego se plantea extender las solicitudes a Puerto Rico con Puerto Triunfo y Eldorado con Puerto Mayor Otaño.



Variantes

Sobre la nueva variante Ómicron, que está poniendo en alerta a países de todo el mundo y provocando la prohibición de vuelos desde África, aseveró que “hay que tener los mismos cuidados y controles que con las otras variantes, no olvidarse el barbijo, el alcohol y la distancia, y la vacuna por supuesto”.



Sobre la mutación del virus, dijo que “a pesar de que lo creemos inferior, es inteligente y a medida que va pasando de un ser humano a otro va adaptando diversas formas como para evitar su muerte. Va tomando distintas variantes”.



Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de Ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es “alto”, afirmó el documento publicado ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“La pandemia no ha terminado, bajó su intensidad por el gran porcentaje de la población vacunada pero va a seguir existiendo y la única medida que podemos tomar y que ha dado resultado a lo largo de estos dos años es el uso del barbijo, y el alcohol en las manos”, cerró Báez.

Noviembre sumó su tercer deceso por Covid-19

En su parte epidemiológico diario, el Ministerio de Salud de Misiones dio a conocer que ayer se registró otro fallecido, por Covid-19 -el tercero de noviembre- y el total desde el inicio de la pandemia llegó a 706. Se trató de un paciente de la localidad de Oberá, quien poseía comorbilidades y no estaba vacunado contra la enfermedad. El domingo se comunicó la muerte de un paciente obereño y anteriormente, el miércoles se había registrado otro deceso: una paciente de Posadas que registraba comorbilidades.



En tanto, se reportaron diez nuevos casos y el total ascendió a 36.904.



A nivel nacional, otras 25 personas murieron y 1.968 fueron reportadas con coronavirus, con lo que suman 116.554 los fallecidos y 5.328.416 los contagiados desde el inicio de la pandemia.