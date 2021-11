La mandarina misionera crece en exportación y mercado local

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

En el marco de la promoción y fomento de la diversificación productiva, la provincia de Misiones avanza en distintas economías regionales, agregando valor a distintos sectores. Uno de ellos es el citrícola, que termina el 2021 con importantes números de comercialización.



De acuerdo a datos del Ministerio de Agro y la Producción de Misiones, la mandarina fue la fruta estrella, con excelente posición en la exportación, aunque también hubo incremento en las ventas nacionales, creciendo un 57 por ciento este mercado.



Respecto a esta misma fruta, se ponderó el desarrollo de variedades que son primicia y la posicionan en la competencia nacional, como Okitsu y Okitsu Luján. En tanto que para el mercado internacional se cultivan otras variedades con las certificaciones que demanda este exigente segmento (Global GAP, Kosher, BRC, entre otras).



Se cultivan unas 3.000 hectáreas de mandarina que en promedio y dependiendo del manejo, se puede alcanzar un rendimiento de 30 a 35 toneladas por hectárea.



Otro dato que muestra claramente el impacto de las medidas tomadas por el gobierno provincial a pedido del Consejo Provincial de Citricultura, señala que disminuyó un 40% el ingreso a la provincia de naranja, mandarina y pomelo.



Asimismo, según estimaciones, la provincia produce unas 20 mil toneladas de mandarinas por año, en promedio, con otras variedades cultivadas como Nadorcott, Nova, Murcott y Clemenules. Los principales municipios productores son San Vicente, Aristóbulo Del Valle, Salto Encantado, Dos de Mayo y Campo Grande.



De todos los cítricos misioneros, el 65 por ciento de la producción es de mandarinas. También se producen naranjas, pomelos, limas y limones, pero en menor volumen e incidencia en mercados.



Para jugo

Sobre la campaña 2020-2021, Carlos Satur, presidente de la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones (CCAM), resaltó: “La producción de Okitsu fue de normal a buena en kilos y bastante bien en calidad a pesar de la sequía que atravesamos. Esto fue debido al paquete tecnológico implementado que incluyó prácticas como fertilización, raleos químicos y podas”.



Satur comentó además que “en el inicio de la cosecha tuvimos precios altísimos para la mandarina debido a la muy baja producción de naranja que tuvieron en verano en Corrientes y Entre Ríos. Al no haber naranja en febrero, nuestra mandarina arrancó con precios muy altos y eso generó una gran expectativa en el sector”. A partir de mediados de marzo empieza a salir al mercado la naranja de Entre Ríos y Corrientes, manteniéndose con excedentes hasta la actualidad, con precios muy bajos.



Satur agregó que “debido a la pandemia, la demanda de jugo disminuyó considerablemente y los precios estuvieron por debajo de la campaña anterior, aunque luego se reactivaron las ventas. A pesar de ello, la producción de nuestros asociados se recibió en su totalidad. Es así como se lograron nuevos contratos de ventas con nuestro principal cliente y se continúa explorando nuevos mercados.”



Para cumplir con los contratos de jugo, la CCAM se encuentra a la fecha adquiriendo naranja de Entre Ríos y Corrientes. Estos contratos permiten que la planta se encuentre operativa en momentos donde no se cosecha fruta en la provincia y brinda trabajo para 150 personas.



Al respecto, el ministro de Agro, Sebastián Oriozabala, explicó que “la fruta cítrica que entra de Entre Ríos es barata por la sobreoferta y nosotros no podemos regular el mercado”. Sin embargo, recordó que se ha solicitado al Senasa controles más estrictos y eso se ve reflejado en la caída de los ingresos de frutas de otras zonas a Misiones. Asimismo y en esa línea, anunció que se firmará un convenio entre el organismo sanitario y el Ministerio del Agro para la transferencia de facultades con el fin de fortalecer dichos controles.



Pequeños productores

Sobre el trabajo que se lleva adelante junto a los pequeños productores - y tras los inconvenientes que debieron pasar no solo por la pandemia, sino también por inclemencias del clima-, el ministro, Oriozabala indicó que “en Misiones particularmente, el sector ha presentado demandas a las que se dieron respuestas inmediatas. Es el caso del pedido de eliminación de los derechos de exportación (que alcanzó los 4 pesos por dólar en 2020) que se logró en enero, así como también la reglamentación de la Resolución Ministerial N°113 que establece una serie de requisitos para la fruta que ingresa a la provincia y coloca a la fruta local en igualdad de condiciones frente al resto”.



Dicha resolución regula el ingreso de fruta fresca a la provincia, la cual debe cumplir las mismas condiciones sanitarias que se le imponen a la producción local. De esta manera, se protege a la provincia de la competencia desleal y del HLB, enfermedad que afecta a la citricultura.



Explicó que “desde 2021 se trabaja articuladamente con organismos de seguridad y control para dar cumplimiento a las resoluciones que protegen la fruta cítrica de Misiones. Se realizaron capacitaciones en conjunto con Senasa destinadas a los agentes de rentas, de la Policía de la provincia y Dirección de Bromatología de varios municipios”.



Por otra parte, se formuló un proyecto de inversión y se firmó el convenio de financiamiento por 28 millones de pesos de aportes no reintegrables con fondos internacionales para adquirir una planta elaboradora de extracto de té concentrado saborizado con jugos cítricos, un producto innovador con destino a mercados internacionales (árabe y latinoamericano) que beneficiará a dos producciones claves para la provincia diversificando la actividad.



Mientras, en materia sanitaria, el ministerio con el Inta y el Senasa se encuentra desarrollando el estudio del estado de situación de la mosca negra, agente causal de la fumagina de los cítricos y otros frutales en la provincia de Misiones. La mosca negra disminuye el rendimiento de los cítricos alcanzando pérdidas de más del 80% y las frutas que contienen esta plaga no pueden exportarse ya que además de ser una plaga cuarentenaria disminuye su calidad. En este marco se capacitó a técnicos de las instituciones, se están realizando monitoreos en quintas frutales y ensayos de efectividad de manejo de la plaga.

En cifras

20.000 Toneladas de mandarinas por año es lo que se produce en la provincia de Misiones, correspondientes a diferentes variedades.

57% Fue el incremento que registró el mercado nacional con respecto a la fruta, además de ponderarse una excelente posición en la exportación.