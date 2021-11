Boric apunta a quienes no lo votaron en primera vuelta

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

El candidato de izquierda a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, dijo ayer que intentará convencer al 53% del electorado que no lo votó en la primera vuelta para obtener su apoyo en el balotaje del 19 de diciembre, que de momento lo tiene con significativa ventaja sobre su oponente ultraderechista José Antonio Kast, según las últimas encuestas.



“Tenemos que convencer a muchos más chilenos que no salieron a votar; hubo muchos que votaron por otras candidaturas. Nosotros tenemos que ser capaces de acogerles, convocarles e incorporar las buenas ideas, vengan de donde vengan”, enfatizó el diputado y ex dirigente estudiantil, de 35 años, la edad mínima para postular al máximo cargo político en el país trasandino. En una rueda de prensa frente al Palacio de La Moneda -sede del Ejecutivo-, Boric afirmó que su proyecto ha incorporado ideas de otras candidaturas de izquierda que no pasaron a segunda vuelta y le dieron el respaldo a su alianza Apruebo Dignidad, que conforman el Frente Amplio y Partido Comunista.



El joven aspirante obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta celebrada el 21 de noviembre con el 25,8% de los votos, detrás de Kast, abogado de 55 de años, que lo venció por apenas dos puntos, con un 27,9%, en medio de una escasa participación del 47% del electorado en una nación en la que el voto no es obligatorio.