Apoyo de dirigentes del FdT a la carta de Cristina Fernández

martes 30 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Dirigentes del Frente de Todos (FdT) apoyaron ayer el documento difundido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales en el que acusó a los miembros de Juntos por el Cambio de manejarse con “irresponsabilidad política” por mantener silencio sobre la negociación con el FMI pese a que la deuda con el organismo fue contraída en el año 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.



En declaraciones a la radio La 990, el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, describió el mensaje de la titular del Senado como “una reflexión importante que hace Cristina Fernández de Kirchner, habida cuenta de la negociación con el FMI por la deuda que no tomamos, y su tratamiento en el Congreso”.



En este sentido, consideró que el texto publicado por la vicepresidenta “fortalece la autoridad del presidente Alberto Fernández en el marco de la negociación con el FMI”.



“También está dando una señal fuerte hacia el interior, ordenando el funcionamiento del Frente de Todos”, evaluó Rossi, quien subrayó que “tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner coinciden en que no se va a hacer ningún tipo de acuerdo que vaya en contra de la inclusión social”.



En tanto, desde el bloque de diputados del FdT, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, interpretó la carta de Cristina Kirchner como “un intento de salir de la mediocridad” a la hora de debatir la deuda contraída con el FMI.



“El acuerdo con el Fondo hay que discutirlo; no se puede acordar en cinco minutos; sería condenar a la Argentina a una larga decadencia”, subrayó en diálogo con El Destape Radio.



Desde otro ángulo, el médico sanitarista y responsable de salud del Instituto Patria, Jorge Rachid, usó las redes sociales para hacer un balance del texto escrito por la titular del Senado sobre el “probable acuerdo con el FMI”.



En concreto, Rachid destacó que Cristina Kirchner “no es la dueña de la firma, como dice la oposición” y recordó que la discusión sobre un eventual acuerdo con el FMI pasará por el Congreso “como no hizo Juntos” (en referencia a la actitud asumida por la principal por la coalición opositora cuando fue gobierno, con Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.



Por su parte, el senador Oscar Parrilli consideró que la declaración de la Vicepresidenta sobre el FMI, a la que definió como “clara y contundente”, puso “las cosas en su lugar” porque fijó “las responsabilidades de cada uno”, y la contrastó con lo que consideró una práctica general de “muchos políticos”, que “se dedican a difamar”. “Ella repasa hechos reales y concretos de los últimos años y los problemas reales que hay. El macrismo quiere esconder el fracaso (económico del gobierno de Macri) echándole la culpa a Cristina”, sentenció Parrilli, quien recordó que “cuando dejaron el gobierno, (en 2019) le cambiaron el nombre, pero habían entrado en default con los acreedores privados, no era un reperfilamiento”.