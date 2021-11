Nostalgia y Chocolate’, la obra literaria del escritor Irigoyense Luis Alberto Galeano

lunes 29 de noviembre de 2021 | 14:04hs.

Recientemente fue presentado en sociedad el libro del escritor irigoyense Luis Alberto Galeano, titulado “Nostalgia y Chocolate”, tratándose de un libro de poemas dedicados a la naturaleza, a la familia, el amor, la mujer misionera, a los amigos y personajes históricos de Bernardo de Irigoyen.

Participaron de dicha presentación, amigos y familiares del autor, el intendente municipal, Don Guillermo Fernández, el director municipal de cultura, Ariel Benítez, además de Claudio Fioravanti, quien realizo la ilustración de los poemas y los Coordinadores Culturales Fausto Rizzani y Julio César Vázquez, este último es también el prologuista del libro.

En una charla con El Territorio, el autor menciono: “Este es un libro de poemas de naturaleza, familia, amor, pasión, muerte, nostalgia y recuerdos, poemas que me inspiraron antiguos habitantes de Irigoyen que ya fallecieron, un amigo músico que ya no está, entre otros tantos personajes históricos de nuestra región y que a través de esta obra los recordamos también”.

A lo que agrego: “Este amor por la literatura viene desde el secundario, que me fue muy bien con la materia lengua y literatura, tanto fue así que una vez terminado el secundario y al no tener trabajo fui recomendado por una docente para dictar la materia en un establecimiento secundario, tarea que lo hice por tres años y medio, después me surgió otro trabajo y lo deje, pero de todas maneras ya desde hace tiempo que tenía algunas letras sueltas algunos escritos que fueron quedando pendientes por distintos motivos, y ahora desde el año 2019 volví a rescatar algunos poemas que estaban reposando, los arregle y empecé a escribir un poco más, encontrando inspiración en musas reales e imaginarias”.

“En este libro escribí sobre el paisaje, algunos personajes antiguos que vivieron en Irigoyen y que a mí me quedaron muy grabados en la mente desde mi niñez, además escribí sobre algunas cuestiones puntuales de nuestra meteorología, como el arco iris, algo de pasión también, algo sobre la muerte, un tema muy tabú, que nadie quiere hablar pero que en definitiva en algún momento lo tenemos que abordar, también hay un poema que hable del último instante, que sería el último instante de la vida, también en ese libro reflejo la pasión, el amor y belleza de la mujer misionera y aprovechando la ocasión quiero agradecer a mi hijo Nicolás Galeano que colaboró con el arte de tapa, contratapa y fotos interiores”, concluyo Galeano.

Luis Alberto Galeano (51), proviene de una reconocida familia asentada en Irigoyen desde hace muchos años, es casado y tiene dos hijos, desde hace muchos años cumple tareas en la delegación local de Afip, es músico, cantautor, y desde muy joven estuvo vinculado con la locución, el periodismo y los medios de comunicación, sobre todo la radio, motivo por el cual su familia es una de las pioneras en la radiodifusión privada en Bernardo de Irigoyen.