La lluvia no los dejó

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Patricio Loustau salió a recorrer la cancha y tomó la decisión de no jugarlo. Foto: Télam

Patricio Loustau salió a recorrer la cancha y tomó la decisión de no jugarlo. Foto: Télam

La lluvia torrencial que cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires ayero obligó a postergar el duelo que Boca debía disputar ante Newell’s desde las 21.30 por la fecha 23 de la Liga Profesional.



Las malas condiciones climáticas hicieron imposible la realización del encuentro, por lo que las autoridades decidieron pasarlo para hoy a las 19.15,.



Las tormentas comenzaron el sábado por la noche y se extendieron durante toda la jornada de ayer con distinta intensidad. Al llegar a la Bombonera, los hinchas de Boca se encontraron con que había gran cantidad de agua acumulada en algunos sectores del campo de juego. La expectativa ante este panorama realmente no era alentadora.



El árbitro Patricio Loustau salió cerca de las 21 a ver las condiciones de la cancha. Tomó una pelota e intentó hacerla picar, pero el esférico no llegó a rebotar por la cantidad de agua acumulada en el césped. Luego trató de hacer correr el balón, pero su intento fue infructuoso ya que el mismo se frenó. Mientras, la lluvia era permanente y no daba indicios de que fuera a parar.



En primer término, el juez decidió postergar 15 minutos la hora de inicio. Cerca de las 21.35, volvió a salir del vestuario y se adentró en el campo de juego: el resultado fue el mismo o incluso peor.



Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, dijo minutos después: “Estamos tristes como toda la gente que hizo el esfuerzo por venir pese a las condiciones climáticas pero era muy difícil jugar. La verdad es que la cancha empeoraba, se veía con muchísima agua. Es lamentable, pero es una situación que tenemos que afrontar. Lleva mucho tiempo la cancha esperando que se haga el trabajo necesario para solucionar ese problema y estamos comprometidos en hacerlo”.



El duelo ante Newell’s será la última presentación de Boca ante su gente, dado que después del compromiso frente a la Lepra en la Bombonera, deberá enfrentar a Arsenal en Sarandí, para luego viajar a Santiago del Estero en busca de la Copa Argentina.