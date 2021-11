Jóvenes crearon un corto sobre el maltrato animal

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:04hs.

“Tu crueldad no es mi diversión”, es el título de un cortometraje creado por los jóvenes que participaron del taller de Cine Joven Comunitario (CJC) del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), para concientizar y poner en tela de juicio una problemática creciente: el maltrato animal, que se observa a diario y recae en el refugio San Roque. La producción será presentada en el playón del barrio Escuelita y tendrá un fin solidario en beneficio de los animales.



Este año, la nueva normalidad permitió la realización presencial del taller de Cine Joven Comunitario, que por primera vez se realizó en un barrio, ya que los años anteriores se concretó en establecimientos educativos. Esta posibilidad, permitió que los jóvenes del barrio Escuelita pudieran mantener un primer contacto con el mundo audiovisual y plantear distintas problemáticas como el maltrato animal, que se trabajó por primera vez desde este taller.



Se realizó en el Salón Fopar MTE, donde más de diez jóvenes se acercaron para capacitarse y la presencialidad jugó un rol fundamental porque les permitió desarrollar de forma enriquecedora todas las etapas. En esta oportunidad, realizaron un mapeo del barrio que dio pie para el debate de las distintas problemáticas con la que conviven los jóvenes.



“Empezamos a hablar de las distintas situaciones que ellos ven todos los días y de todo lo que surgió eligieron el maltrato animal porque es un tema que sucede de forma notable en San Pedro. Es común encontrarnos con perros sueltos en las calles, mal cuidados, atados al sol, sin agua, gatos como juguetes para muchos y gallos criados para riña. Nos demandó mucha investigación porque nos basamos en las leyes vigentes”, contó la tallerista Yanina Galeano.



Una vez reunida la información comenzaron a pensar en la proyección, haciéndose valer de la imaginación y creatividad a fin de contar una realidad que provoca mucha sensibilidad. Además, fue significativo el aporte del Refugio de Animales San Roque, quienes son testigos -diariamente- de la crueldad e irresponsabilidad de muchos, cuando se trata de tenencia responsable de mascotas.



Crueldad

Los testimonios obtenidos dieron origen al nombre, ya que una de las conclusiones fue que para un número considerable de personas, un animal no es más que un juguete para distracción y entretenimiento de la familia, sobre todo cuando es cachorro y luego los abandonan. Además se constató la utilización de animales, en especial aves, para actividades ilícitas.



Las imágenes que pueden observarse en el corto, por un lado expresan la maldad de algunos humanos, pero también el amor de otras personas en rescatar y darle a ese animal una segunda oportunidad.



Uno de los sitios de filmación fue el Refugio de Animales. “Con situaciones que pueden hasta estar naturalizadas, construimos el corto que dura poco más de tres minutos, para contar por ejemplo la riña de gallos, desde la mirada de los jóvenes. El mensaje es bastante fuerte y esperamos con ello cambiar ciertas costumbres que son tanto ilegales como dañinas”, señaló Galeano.



El resultado final será presentado en el playón del barrio Escuelita este viernes y la entrada consiste en algún alimento o elemento para el refugio de animales.



Cine Joven

La sexta edición del CJC está marcada por el regreso a los talleres presenciales, en los cuales adolescentes y jóvenes participaron voluntariamente del programa que invita a producir un cortometraje. Las localidades donde este año se desarrollaron los talleres son: Puerto Iguazú, Posadas, San Pedro, Puerto Piray, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, Eldorado, Garuhapé, Leandro N. Alem, Oberá y Puerto Rico. Además, en Puerto Esperanza se desarrolló un taller de realización audiovisual con el apoyo del municipio, gestionado por ex participantes del CJC.