Denuncias por violencia subieron 2,6% durante 2020 en Misiones

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:06hs.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) presentó un informe sobre los resultados del procesamiento de las denuncias por violencia familiar y de género recibidas por la Policía de Misiones durante el 2020, que se encuadra en el Registro Provincial de Violencia Doméstica (RPVD).



Allí se especificó que “el operativo en cuestión se enmarca bajo el Observatorio de Violencia Familiar y de Género, que tiene como objeto desarrollar un sistema de información permanente, con la finalidad de fomentar el diseño, implementación, monitoreo de políticas públicas y estrategias tendientes a la identificación, tratamiento integral, prevención y erradicación de la violencia familiar y de género”.



En este sentido, explicaron que el año pasado se registraron 22.254 denuncias en toda la provincia, lo que significó un promedio mensual de 1.854 denuncias. En esta línea, significó un incremento del 2,6% en el número de denuncias presentadas ya que en el 2019 se registraron en total 21.701 denuncias.



Víctimas

Asimismo, en el informe se especifican detalles específicos sobre las víctimas y los agresores.



Sobre las víctimas, desde el Ipec precisaron que, en cuanto al género, el 77,8% corresponde a personas de sexo femenino, mientras que el 22,2% fueron personas del sexo masculino.



“Otro aspecto importante a analizar es la edad de las víctimas de violencia. Ésta, además de ser ejercida más frecuentemente hacia las mujeres, también se dio más reiteradamente hacia personas de entre 20 y 29 años (30,4%), tanto en mujeres (25,2%) como en varones (5,2%). En segunda posición, se encuentra el rango etario de entre 30 y 39 años con el 26,1% de las denuncias”, precisaron.



En el caso del indicador provincial cantidad de denuncias de casos por violencia cada mil habitantes, indicó que el valor arrojó un total de 17,27, por lo que en 2020 se registraron 17 denuncias por cada 1.000 habitantes. En este punto, se agregó que “el promedio diario de denuncias fue de 60,8, es decir que por día se registraron más de 60 denuncias y el promedio de denuncias por hora fue de 2,5”.



En tanto, “en el 14,9 por ciento de las denuncias de violencia, había más de una víctima involucrada, mientras que en el 85,1 por ciento hubo solo una”, especificaron en el reporte.



Sobre el parentesco del agresor con la víctima, la mayor parte de las veces, la violencia fue ejercida por alguien del entorno más cercano de la víctima, como su ex pareja (37,1% de las denuncias), su pareja (30,1%) o algún familiar (28,3%). Otros casos relevados fueron por otras relaciones (2,6%), un amigo (0,9%), y sin relación previa o un vecino, ambos representaron el 0,4% de los casos.



“Si bien la mayoría de las veces (81,0%), es la víctima la que presenta la denuncia, también se dan casos en donde es otra persona/institución la que radica la misma. Así, el 14,3% de las denuncias fueron realizadas por algún familiar de la víctima”, señalaron. Mientras que el 4,7% restante fueron denuncias presentadas por las víctimas, familias, vecinos o personas que reservaron su identidad.



Agresores

En el informe que difundió el Ipec, se indicó que en el 88,3% de las denuncias se mencionó el sexo y el rango etario del agresor. Allí, el 62,2% de los casos de violencia fueron ejercidos por varones, en cambio en el resto de las denuncias la persona agresora fue una mujer. Y en cuanto al rango etario del agresor, se especificó que la mayoría de los casos de violencia fue ejercida por una persona con edad promedio entre los 20 y los 40 años, que representaron el 31,3% de los casos, mientras que el 31% comprendió al rango entre los 30 y 39 años.



En el caso de la cantidad de agresores que intervinieron en el hecho de violencia, en el 92,1% fue ejercida por una persona, mientras que en el 7,9% de los casos hubo más de un agresor.



En detalle, en el 52,7% de las denuncias la violencia fue psicológica; en el 31,4% fue física. En cambio, el 15,8% restante correspondió a violencia económica patrimonial 8,6 %, no definida 4,7%, sexual 1,5 % y simbólica 1,1 %. “A la violencia se la puede clasificar, también, según su modalidad, donde el 83,1% corresponde a violencia doméstica y el 5,1% a violencia de género”, agregaron.



Y al final, señalaron que el 70,5% de los hechos de violencia fueron realizados en el domicilio de la víctima. En cambio, en el 21,9% de los casos no se informó el lugar del hecho. El 45,8% de los denunciantes declaró que los hechos de violencia ocurren con frecuencia; en el 25,5% de los casos, los actos fueron esporádicos y el 19,6% manifestó que los hechos de violencia han sido continuos.

En cifras

22.254 La cantidad de denuncias en toda la provincia, encuadradas como Violencia Doméstica, en 2020. Subió respecto a 2019, cuando hubo 21.701 denuncias.

52,7% Del total de las presentaciones, la mayoría fueron hechas por violencia psicológica, mientras que el 31,4% fue física. Y el 15,8%, violencia económica.

Líneas de ayuda

Línea 137 contra la violencia de género

Línea 911 para emergencias de todo tipo

3764-249224 Whatsapp para pedir auxilio