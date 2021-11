El gobierno salió a respaldar la carta de Cristina Kirchner

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

La carta que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner publicó el sábado en su página web con duras críticas a la oposición por su falta de apoyo a la negociación con el FMI fue tomada de forma positiva por el gobierno nacional.



Según informaron fuentes de Casa Rosada al sitio web Ámbito.com, el texto ratifica el apoyo al presidente Alberto Fernández en la negociación que está llevando con el FMI. “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, indicó la ex mandataria en su escrito.



Además, explicaron que Cristina puso el marco en el crecimiento citando palabras del jefe de Estado en su discurso del 9 de julio.



También recalcaron que la vicepresidenta “sube a la oposición a la discusión; porque ellos contrajeron la deuda y porque van a tener que asumir su responsabilidad y votar el acuerdo en el Congreso”.



Alberto lo retuiteó

A su vez, el posteo en Twitter de la vicepresidenta fue retuiteado por la cuenta personal de Alberto Fernández, dándole así también su visto bueno.



En un texto titulado “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, Cristina se refirió a la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, el rol de la oposición y los medios de comunicación.



En el texto, aludió al título de una nota periodística que decía: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”, publicado hace varias semanas.



Fernández de Kirchner dijo que “hace ya varias semanas” desde los “medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, créase o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street”, se “especula con ‘el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI” por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Macri en 2018.



“Cristina refuerza la centralidad del Presidente y del Gobierno”, le dijo a Noticias Argentinas una fuente con acceso directo al presidente, considerando que la carta “deja al Congreso la soberanía final” del apoyo a la negociación en marcha o los acuerdos que puedan lograrse. Cristina fue puntual al señalar que serán los legisladores los que deberán “aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”.

El apoyo de Capitanich

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien respaldó las expresiones de la vicepresidenta y manifestó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es “el responsable del mayor endeudamiento de la historia” de Argentina. El gobernador chaqueño dejó en claro su férreo apoyo a Cristina y consideró que “está bien establecer un marco de acuerdo con el Fondo”, y apuntó a destrabar este conflicto como uno de los ejes para “garantizar la gobernabilidad” hacia 2023.



El funcionario enfatizó la necesidad de solucionar el problema de la deuda, como un principio para asegurar “la estabilidad política”.