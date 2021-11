Todavía hay 236 mil misioneros que no se aplicaron la segunda dosis

lunes 29 de noviembre de 2021 | 4:00hs.

“El punto central es si te diste dos vacunas ya produjiste; tu sistema inmune ya aprendió cómo es el virus, ya aprendió a hacer anticuerpos que lo combaten y se fue a dormir, a guardar energías. Y cuando aparece la infección de vuelta enseguida se despiertan”, explica cuál catedrático Ernesto Resnik poniendo en valor la importancia de completar los esquemas de vacunación contra el Covid-19.

En ese sentido, conviene reforzar la convocatoria que se realiza desde el Ministerio de Salud de Misiones. Hasta el viernes, la provincia de Misiones aplicó 1.435.787 vacunas contra el coronavirus. De esa cifra, 806.580 son primeras dosis (lo que representa el 63% de la población), 569.944 segundas dosis (44%).

Es decir, que todavía hay 236 mil misioneros que tienen esquema incompleto de vacunación. Por otro lado, según estadísticas oficiales son 59.263 las personas que ya se aplicaron la tercera dosis (4%).

En la provincia, se aplica la tercera dosis de la vacuna anticovid a demanda y sin turno en cualquier vacunatorio y no está restringida a las personas que tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo, como lo fue al principio.

Respecto de cuánto tiempo dura el refuerzo (o tercera dosis) o demora en bajar los anticuerpos, Resnik sostiene: “Eso todavía no lo sabemos, los refuerzos se hicieron hace poco pero la expectativa es que del mismo modo que después de la segunda dosis los anticuerpos bajaron después de seis u ocho meses, yo diría que los anticuerpos van a bajar menos después de seis meses; pero no es motivo de preocupación”.

“Las vacunas no son perfectas, así que va a ver gente que no produzca a gran cantidad de anticuerpos y que siga siendo susceptible de tener la enfermedad”, admite el científico que reside en Estados Unidos.

¿Se podría especular cuál sería la periodicidad de la vacunación? consulta El Territorio. “Todavía no sabemos y eso quiere más que ver con la circulación del virus que todavía está por todos lados, que con la vacuna en sí, lo que sabemos es que la vacuna funciona muy bien, la gente que se enfermó, en China en Italia en enero febrero del año pasado todavía tiene inmunidad”.