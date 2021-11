Vacunas y su inmunidad celular: aseguran que protegen de las variantes del Covid-19

lunes 29 de noviembre de 2021 | 5:30hs.

El rebrote de Covid-19 en países europeos sumado a la aparición de la variante ómicron en Sudáfrica derivan en la preocupación de los gobiernos y los ciudadanos, en general, sobre la eficacia de las vacunas. Como todo lo referido al coronavirus hay cuestiones que tienen respuestas certeras y otras que se están investigando.

Sobre el tiempo que permanece la inmunidad con las vacunas frente al Covid, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que todavía está en etapa de investigación la intensidad y la duración de esa protección. No obstante, la comunidad científica y los profesionales de la salud insisten en completar esquemas de vacunación como única alternativa para hacer frente a las variantes. Sobre todo, virólogos, infectólogos y especialistas en biotecnología hacen especial hincapié en la inmunidad celular.

“La inmunidad no es solamente anticuerpos y lamentablemente la discusión se ha centrado mucho en si los anticuerpos bajan o no bajan; cuando en realidad esta inmunidad celular y además la inmunidad de memoria, o sea las células que producen los linfocitos T, que se guardan en memoria, esa inmunidad no se pierde. Es importante ver la inmunidad en todo”, explica en diálogo con El Territorio, el reconocido científico Ernesto Resnik.

Resnik es un biólogo molecular y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, Estados Unidos. Allí trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnología internacional. Hizo un paréntesis en sus actividades de investigación para atender la requisitoria de este medio, virtualidad mediante.

“Pensar que si te vacunaste en febrero, hoy ya no tenés inmunidad es absolutamente erróneo”, asevera Resnik y comienza por explicar qué significa la inmunidad en un contexto de pandemia, en el que los ya vacunados se preguntan ¿hasta cuándo dura la protección de las vacunas?

“La inmunidad (humoral) son los anticuerpos que andan circulando por el cuerpo esperando o acechando por si entra el virus y la inmunidad también son las otras células (celular), las células T, que andan bien cuando el virus infectó células; entonces van y las atacan. Las células de memoria que son las que se guardan en memoria para cuando aparezca el virus de vuelta. Los anticuerpos que circulan por el cuerpo siempre bajan después de un tiempo, porque el sistema inmune tiene que guardar energía para hacer otras cosas. Entonces si yo desarrollé inmunidad contra este virus y después durante seis meses mi sistema inmune no detectó más al virus, necesariamente se empieza a apagar”.

“Lo que sí hizo mi sistema inmune es guardar en la memoria estas células de memoria. Se guardan en en la médula ósea, se quedan ahí, esperando por si eventualmente aparece el virus. Casi todas las vacunas que nos dimos de niños, las vacunas infantiles, lo más seguro que haya muy pocos anticuerpos circulando hoy si nos miden. Pero si apareciera el virus de la varicela, por ejemplo, es hacer las que están escondidas que son las células de memoria, enseguida se activan y empiezan a producir anticuerpos”, comenta a modo de ejemplo el científico desde su lugar de trabajo en Estados Unidos.

“La gran noticia ha sido que las vacunas funcionan creando inmunidad para todas las variantes hasta ahora, esperamos y esperemos que también con ómicron”, resalta el investigador.

Justamente, en cuanto a la eficacia de las vacunas desde el Ministerio de Salud de la Nación también aseguraron “según los datos disponibles hasta el momento, todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y muertes causadas por el SARS-CoV-2, tanto frente a los linajes que han circulado desde los inicios de la pandemia como a las variantes, de más reciente aparición”.

Dosaje de anticuerpos

Con el brote de Covid en marzo de 2020 y más tarde, aunque de manera meteórica, la llegada de la vacunación vino la tendencia de realizarse el dosaje de anticuerpos en sangre. Un estudio que mide los anticuerpos pero que puede resultar engañoso respecto de cuan protegida esta una persona.

“Los test clínicos miden los anticuerpos circulando, no las células de memoria no las mide ningún test común. No sabemos cuántas células de memoria tenemos”, señala.

“No se recomienda realizar un test de anticuerpos luego de vacunarte porque si el test de anticuerpos te da negativo, no quiere decir que no estés inmunizado. Del mismo modo, si te da positivo, no quiere decir que no puedas contagiarte y contagiar Sars Cov-2 o tener Covid-19”, se advierte desde la página de la cartera sanitaria nacional. z