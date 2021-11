Silvina recibió el alta y se sinceró con sus fans: “Estoy apreciando todo de una manera diferente”

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:00hs.

La noticia había preocupado a todos sus seguidores. Junto a una foto en la que se la veía en una cama de hospital que publicó en su cuenta de Instagram, el martes pasado Silvina Luna había contado que estaba internada a raíz de una complicación derivada de la cirugía estética de glúteos que le practicó Aníbal Lotocki en el año 2010 y que le dejó serias secuelas en sus riñones. Sin embargo, ahora, la actriz volvió a recurrir a sus redes sociales. Pero esta vez para comunicar con alegría que ya había recibido el alta médica.



“Hola, buen día a todos. Me dieron de alta y quería compartirlo básicamente con ustedes, que estuvieron ahí haciéndome compañía todos estos días con sus lindos mensajes, recomendándome nutricionistas y terapias alternativas. Me voy a poner con todo eso. Gracias infinitas y ya les iré contando novedades”, comenzó diciendo Silvina en un video que subió a sus historias en las primeras horas dle domingo.



Y luego continuó agradeciéndole “el aguante” a los médicos del Hospital Italiano: “Estoy disfrutando del solcito de este día hermoso y apreciando todo de una manera diferente después de haber estado esos cinco días internada”.



Su interncación

Junto a la imagen de ella internada, Silvina había compartido una larga reflexión. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó expresando.



Y explicó: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.



Y destacó: “Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”.



Por otra parte, se refirió a la situación judicial que enfrenta con Lotocki. “Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no sólo por mí, sino por muchas víctimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, enfatizó.



Y finalizó: “Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera, es permitirme resonar en todos ustedes. ¡Gracias por acompañar desde ahí todos los días!”.