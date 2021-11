La Cámara de Diputados define sus bancas con vistas al 2022

lunes 29 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

Luego de los resultados de las Elecciones Legislativas que se disputaron el 14 de noviembre, la semana próxima cada partido definirá la conformación de bancas para el próximo periodo parlamentario que se inaugurará el 7 de diciembre en un acto en el que jurarán los 127 diputados electos.



En ese contexto, el Frente de Todos volverá a postular a Sergio Massa como títular de la Honorable Cámara de Diputados y conservará la Cámara baja con una primera minoría de 118 legisladores. Además, será Máximo Kirchner quien quedará designado como jefe del bloque junto con Cecilia Moreau como vicepresidenta y Paula Pennaca en el cargo de secretaria parlamentaria.



Mientras tanto, durante el mes de diciembre se conformarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Energía, de Agricultura y de Pymes que deberán tratar la agenda de iniciativas impulsada por el oficialismo; y dejarán para febrero del 2022 las presidencias de las comisiones.



Juntos por el Cambio no define

No es así el caso para Juntos por el Cambio, cuyo partido todavía no definió quién será el sucesor de Mario Negri, ya que desde el sector UCR buscarían elegir a Emiliano Yacobitti para presidir el cargo a partir de diciembre. A pesar de eso, allegados a Negri señalan que ya tiene el respaldo de 27 de los 45 legisladores de la Unión Cívica Radical, mientras que Yacobitti sólo está consiguiendo 15 adhesiones.



En ese sentido, voceros parlamentarios señalaron que la idea es tener el miércoles definida la conducción del bloque radical y del interbloque, así como los diputados que ocuparán las vicepresidencias primera y tercera del cuerpo legislativo.



La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a meterse el pasado sábado en la interna radical, pidió “caras decentes” al frente de los bloques parlamentarios de la alianza y reafirmó su apoyo a la continuidad de Mario Negri como presidente del interbloque parlamentario de la alianza opositora en la Cámara de Diputados.



“Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos”, dijo ante la mirada de varios dirigentes de JxC, en clara referencia a Enrique Nosiglia, padrino político de Lousteau y Yacobitti.



Respecto al PRO, será Cristian Ritondo el encargado de presidir la bancada, quien cuenta con el apoyo del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien también será parte de las bancas en Diputados.



Por su parte, el Frente de Izquierda deberá de definir si armarán un interbloque, debido a que Myriam Bregman y Nicolás del Caño pertenencen al Partido Socialista de los Trabajadores, y Romina del Plá al Partido Obrero.



Respecto a las agrupaciones de derecha, según fuentes parlamentarias, La Libertad Avanza con Javier Milei y Avanza Libertad, conducida por José Luis Espert, se encaminan a mantenerse como bloques separados.