Los cuervos de Jardín celebraron un año

domingo 28 de noviembre de 2021 | 21:09hs.

El sábado a la noche Los Cuervos de Jardín América estuvieron de festejo. La peña sanlorencista reunió a casi 70 personas en una cena en los Saltos del Tabay que realizó para celebrar su primer año y recaudar fondos. Junto a Rula y los de la esquina, tanto hinchas de de San Lorenzo de Almagro como simpatizantes de la causa solidaria que llevan los organizadores, se acercaron al complejo local enmarcado por el majestuoso Salto Tabay.

Especialmente para la fecha, llegó Andrés Terzano,Coordinador de peñas CASLA junto a la Copa Libertadores, con la que se alzó el club en 2014. "Un día me invitaron a visitar Jardín América. Lo busqué en el Google maps y lo veía chiquito y me imaginaba que iba al medio de la selva'', relató Terzano sobre sus prejuicios. ''Cuando llegué me encontré con un grupo hermoso de hinchas de San Lorenzo y les dije, 'ustedes tienen que ser una peña'. Acá estamos, hoy volvimos después de cinco años y compartiendo el primer aniversario de Los Cuervos de Jardín. Felicitaciones y a seguir peleándola'', alentó al recibir un reconocimiento por parte de los jardinenses. Antes de la cena hubo un acto donde el joven músico local Franco Benítez interpretó el himno nacional en armónica y dirigieron palabras el presidente de la peña Oscar Amarillo y miembros de la comisión directiva.