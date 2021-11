Pese al aumento de casos, sólo el 36% de las camas están ocupadas

domingo 28 de noviembre de 2021 | 7:59hs.

Con la campaña de vacunación anticovid disminuyeron los contagios, como así también la cantidad de muertos y la ocupación de camas críticas.

El último reporte ‘Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2021’ del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer que actualmente la ocupación de camas críticas en la tierra colorada ronda el 36%.

De las 207 camas de terapia intensiva que tiene disponible el sistema público de Misiones en diez hospitales, el viernes por la noche había 75 personas internadas con diferentes patologías, -entre ellas coronavirus- y un total de 132 camas estaban libres.

A mediados de este año, cuando el coronavirus tuvo uno de sus picos más altos en la provincia, la ocupación de camas críticas llegó al 70% y algunos centros de salud como el Hospital de Fátima o el Favaloro tuvieron ocupación plena. Puntualmente, el descenso en la saturación de las unidades de terapia intensiva (UTI) en el país, como en Misiones, se hizo evidente en agosto. En tanto, desde septiembre la tendencia en baja fue récord.

El plan de vacunación, que abarca a personas desde los 3 años en adelante, tiene el objetivo de reducir el impacto de las muertes y las hospitalizaciones por esta enfermedad para evitar el colapso del sistema sanitario y mantener su capacidad para dar respuesta a las necesidades de salud de la población.

Respecto al detalle de la ocupación, el hospital Samic de Puerto Iguazú es el que más internados en terapia intensiva tiene: está al 75%. Le siguen el Samic de Alem (60%), el Hospital Madariaga de Posadas (47%), el Materno Neonatal (42%), el Samic de Eldorado y el hospital de Apóstoles, ambos al 40%, Nuestra Señora de Fátima (30%), el Samic de San Vicente y el Favaloro de Posadas, ambos al 27% y en el último puesto se ubica el Samic de Oberá, con una ocupación del 18%. Entre todos ellos hacen una ocupación total del 36% en la provincia.

En lo que respecta a camas con gas u oxígeno, el sistema público de la provincia tiene una disponibilidad de 434 y la noche del viernes la saturación llegaba al 28%. Es decir, había 311 camas liberadas y 123 ocupadas. Las camas para pacientes que necesitan respirador artificial son 207, de las cuales 49 estaban ocupadas por pacientes con distintos diagnósticos, entre ellos Covid-19. Es decir que la saturación era del 23%.

Cuando empezó la pandemia de Covid-19 una de las preocupaciones era la respuesta que podía dar el sistema de salud a los pacientes. Las imágenes y datos que llegaban desde otros puntos del mundo eran alarmantes.

En pocos días el virus atacaba principalmente a los pulmones y hasta finales del año pasado no existía tratamiento y menos aún vacuna para prevenir o morigerar el impacto de la enfermedad en las personas.

Fue así que Argentina, al igual que todos los países del mundo, empezó a equipar su sistema de salud para dar respuesta a lo desconocido. La provincia de Misiones no fue la excepción y el Estado provincial adquirió desde respiradores a nuevas camas críticas para terapia intensiva y equipos de alto flujo de oxígeno, entre otros.

Plan de vacunación

La vacunación es uno de los principales factores que inciden en la baja de ocupación de camas y menor circulación viral.

Hasta el viernes, la provincia de Misiones aplicó 1.435.787 vacunas contra el coronavirus. De esa cifra, 806.580 son primeras dosis (lo que representa el 63% de la población), 569.944 segundas dosis (44%) y 59.263 personas ya se aplicaron la tercera dosis (4%).

En Misiones se aplica la tercera dosis de la vacuna anticovid a demanda y sin turno en cualquier vacunatorio y no está restringida a las personas que tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo, como lo fue al principio.



Por asueto, mañana no habrá testeos

Desde el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones, (Lacmi), dieron a conocer que el centro de testeos de Covid-19, que funciona en el predio del ex Hospital Materno Neonatal en el Parque de la Salud, mañana no realizará testeos. El motivo es el asueto administrativo decretado por el gobierno provincial, debido a la conmemoración del aniversario del nacimiento del Comandante General Don Andrés Guacurarí yArtigas.

En este contexto, el martes se retomará la actividad.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados de 13.30 a 18.