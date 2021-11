“Sueño con jugar en river”

domingo 28 de noviembre de 2021 | 6:01hs.

Thiago Denis Lukasievicz (8) tuvo el privilegio de ser visto por los entrenadores que capacitan jugadores en River y ya ganó una medalla con la camiseta del Millonario en un torneo organizado en Chajarí (Entre Ríos).

El oriundo de Jardín América tiene ocho años y es volante por derecha; además le gusta llegar al área rival siendo diestro y maneja la pelota con mucha displicencia. Thiago se entrena a diario para seguir creciendo en su ciudad natal con grandes expectativas y la ilusión de vestir en un futuro la casaca del club de sus amores. “Ya pude colocarme y jugar con la camiseta de River, sueño con el día en que pueda debutar en la primera y llegar al Monumental”, presagió.

El muchacho empezó a jugar a los cuatro años en el club Jardín América y luego pasó a ‘los Galenitos’, siendo dirigido por Miguel “Barby” González, quien lo acompañó en las distintas pruebas con River, incluyendo el último torneo en tierras entrerrianas.

“Tuve una primera prueba en San Javier, luego en Campo Viera y Oberá...después me eligieron para jugar el torneo Argentino Cup con el equipo federación de Posadas y ahora se me dio la posibilidad en Entre Ríos”, dijo Thiago.

Al referirse a su capacitador Barby González, la joven promesa no dudó: “Mi entrenador representa muchísimo, mi familia y él siempre me están apoyando. La verdad tenía muchas expectativas y nerviosismo en Chajarí y fue Barby mi gran compañero. Él estuvo siempre a mi lado”.

Precisamente en Chajarí el jardinense llegó a jugar tres amistosos y luego el campeonato Entre Ríos Cup con la camiseta de River. “En total hice seis goles, cuatro al club Ferrocarril y dos a Deportivo Patitas de Corrientes”, dijo. En cuanto a la final y obtención del título contó: “Se ganó a Rosario Central 2 a 0, no pude hacer un gol, pero fue muy emocionante la victoria y gritar campeón con el Millo”.

En esta experiencia Thiago pudo hacer nuevos amigos y quedó contento con los chicos que integraron el equipo. “Disfrutamos un montón. Más allá del título hicimos un lindo grupol, eso es algo hermoso, poder compartir con jugadores de otras provincias”, mencionó. Además, apuntó que de Misiones viajaron cinco chicos y él era el único jardinense.

Su amor por la redonda arrancó desde pequeño, cuando acompañaba a Denis, su abuelo materno. “Por él llevo el mismo nombre, iba desde muy chiquito a verlo a la cancha de veteranos en Jardín América y ahí empecé a agarrar la pelota; fue así que mi mamá me apoyó, me llevó al lobo jardinense...hasta que a los seis años me sumé a Los Galenitos”.

Su pasión por el fútbol y las ilusiones lo hacen crecer día a día, quiere sumar experiencia y llegar a ser un gran futbolista, llevando siempre a su ciudad y provincia a todos lados. Es el sueño de Thiago Denis.