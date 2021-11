Caba: 60.000 firmas para prohibir el accionar de policías sin uniforme

domingo 28 de noviembre de 2021 | 6:03hs.

Más de 60.000 personas adhirieron en poco más de una semana a una petición para impulsar el proyecto “Ley Lucas” para que se le prohíba a la Policía de la Ciudad actuar sin uniforme y sin los móviles oficiales. La petición fue presentada luego de la muerte de Lucas González, el adolescente baleado el miércoles de la semana pasada por efectivos de la Ciudad en el barrio de Barracas, en el marco de un operativo en el que actuaron de civil y en un auto particular. Hasta ayer a la mañana, la petición online (http://change.org/leylucas) ya había juntado casi 61 mil firmas. “Es fundamental que para prevenir que se repita la tragedia de Lucas, la Policía porteña use obligatoriamente uniforme y que la ciudadanía pueda identificar que se está acercando un policía y no un civil armado”, Cristina Montserrat Hendrickse, impulsora.