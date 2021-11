Un asalto y Jardín América como destino elegido

domingo 28 de noviembre de 2021 | 6:05hs.

Vivir en las grandes ciudades atrae, muchas veces, mayor inseguridad. Momentos en que se puede ser víctima de robos y la impotencia se canaliza en analizar otras alternativas. En pensar en un cambiar de rumbo, lo cual no es solamente un decisión personal, sino también colectiva, familiar.

En Jardín América hay una familia conformada por Cristian Reynoso (46), su esposa Nancy Riscica (46) -ambos artesanos-, quienes junto a su hijo Geremías (10), llegaron desde La Matanza, Buenos Aires, y se instalaron en Misiones, recorriendo rutas argentinas a bordo de su camioneta verde en compañía también de su mascota, el perro Aragog.

Ellos sufrieron un episodio de asalto en 2016 y aunque ya habían hecho varios recorridos a lo largo y ancho del país, este año tomaron la decisión de volver a viajar, disfrutando ahora de nuevas vivencias en la tierra colorada.

“En la vereda de mi casa me atacaron delincuentes, me robaron y me apuntaron con una pistola en la cara”, recordó el hombre sobre ese mal momento que tuvo que vivir.

Ese difícil trago es un capítulo que no le gusta recordar y por el gran aumento de inseguridad que se registra año a año, la pareja decidió vender algunas pertenencias para volver a la ruta, esta vez con destino fijado en el GPS: Misiones. “En Buenos Aires cada vez es más complicado vivir tranquilo, a las seis de la tarde ya no se puede salir y a veces se siente esa necesidad de pasear, de disfrutar”, señaló Cristian.

“Mi esposo y yo nos conocimos en 1994, siempre junto a la artesanía. Empezamos con pulseras, pintando lo que fabricábamos y haciendo engarces. En su momento fuimos mochileros, recorrimos distintas provincias, llegamos a La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y ahora nos encontramos en Misiones y como nos gusta descubrir el país, tenemos el proyecto de viajar nuevamente al Sur en un futuro. Nos costeamos el viaje vendiendo lo que fabricamos”, precisó la mujer. En tanto que su pareja agregó: “Cada lugar tiene algo mágico, descubrís la cultura, tradiciones distintas, además de los innumerables paisajes que se puede apreciar”.

“Nos cuesta elegir la provincia más linda, es difícil, Neuquén, Mendoza y Misiones son hermosas, Caviahue, Copahue, Camino de los Siete Lagos, Laguna La niña Encantada, Las Leñas, en tierras neuquinas y mendocinas es una hermosura y acá hay sitios que ya hemos visitado como ser los Saltos del Moconá, Las Cataratas del Iguazú, Salto Encantado y la Gruta India, es por eso que digo Neuquén tiene lugares mágicos, Mendoza paisajes imponentes, Misiones el verde de la naturaleza es única y la cantidad de saltos que hay, uno más lindo que el otro y nunca terminas de conocer todos”, describió la mujer.

En 2021 la pareja vendió varias de sus pertenecias para recaudar efectivo y subirse nuevamente a emprender un nuevo camino, en este caso Misiones para vivir un tiempo, trasladándose por la ruta nacional 14, llegando primero a la ciudad de Apóstoles y así bordeando la frontera con Brasil, sorprendidos por la selva misionera y la gente cálida que se encuentra en cada municipio.

“Acá es única la naturaleza, las personas son muy afectuosas, te reciben bien y lo sorprendente es que en las localidades que limitan con Brasil como se habla el portuñol, tenés que acostumbrarte a una nueva lengua y seguís estando en Argentina”, expuso el hombre.

La familia bonearense ya recorrió distintos municipios de la tierra roja. San Javier, El Soberbio, Andresito, Puerto Iguazú, Jardín América, Garuhapé Puerto Piray, Aristóbulo del Valle y la capital provincial ya han conocido.

“En cuanto a la venta, Posadas es el lugar que mejor éxito tuvimos hasta el momento, es increíble como en cada pueblo o ciudad te saludan sin conocerte, eso en Buenos Aires no sucede, incluso acá podes permanecer hasta tarde en la noche, por eso es otra cultura y es maravilloso”, dijo Reynoso.

Su esposa, en tanto, añadió que “acá en Jardín América vendemos al lado de la plaza, hasta es muy loco ver cómo los automovilistas paran su trayecto para que los peatones crucen la calle, además los vecinos te abren la puerta de la casa cordialmente. Sin duda la gente es muy solidaria con los viajeros y es como que están como suspendidos en el tiempo, no tienen maldad y son empáticos, por eso estamos muy contentos acá y se vive otra realidad totalmente distinta”.

El pequeño Geremías padece Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), diagnosticado cuando tenía 5 años, y en Buenos Aires estaba bajo tratamiento médico y acompañamiento terapéutico. “Cuando él asistía a clases en La Matanza debía ir sí o sí medicado, me llamaban constantemente porque debía retirarlo, tenía atención con psiquiatra y psicólogos, además de tener una maestra particular”, contó la mamá.

En tanto, su papá dijo que el muchacho estudia la primaria en la Escuela 284 de la Ciudad de las Diagonales, ponderó a los docentes y directivos del establecimiento y dijo que al alumno le gusta asistir a clases. “Es increíble porque nuestro hijo en Buenos Aires le costaba ir a la escuela, no le gustaba, en cambio acá tiene amigos, las docentes que están a su lado son muy amorosas, cada vez que tiene clases se va corriendo. Es totalmente distinto, por eso estamos muy agradecidos”.

En Misiones la familia además de ir a conocer predios turísticos, tambien recorrieron distintas comunidades mbya guaraní. “Hemos ido a distintas aldeas, nos gusta conocer su cultura, como trabajan la tierra, como viven el día a día e hicimos intercambios de artesanías”, mencionó Reynoso.

En la vida se puede pasar por difíciles situaciones, pero también de malas experiencias se rescatan motivos para buscar nuevos horizontes. Así fue con esta familia que dejó Buenos Aires y que actualmente reside en Misiones y tiene como objetivo quedarse en la tierra colorada un tiempo más.

“Sabemos que en algún momento debemos regresar al barrio, tenemos familiares y amigos, no sabemos si vamos a quedar a vivir, nos gusta pasear y disfrutar de los innumerable paisajes que ofrece la Argentina, es algo que aconsejaría a todos, salir y disfrutar”, culminó Reynoso.

