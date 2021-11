La Mesa de Enlace pide la liberación de exportaciones

domingo 28 de noviembre de 2021 | 6:02hs.

En las últimas semanas se comenzó a hablar de nuevas medidas por el precio de la carne dados los aumentos que se han registrado. Con esto, también surgió la posibilidad de mayores retenciones o fideicomisos ya que, según expresó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, “si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”.

Los dirigentes del campo se reunieron en una jornada de reflexión organizada por la Sociedad Rural Argentina, en la que expresaron su descontento por las declaraciones del funcionario y reclamaron el cumplimiento de la liberación de las exportaciones de carne vacuna.

La medida prometida por Domínguez, al poco tiempo de asumir, debería entrar en vigencia el 31 de diciembre, por lo que Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) comentó: “Estamos atentos a la palabra y al compromiso de él. Yo confío que en esa fecha se normalice la situación. Hay una nueva etapa con mayor y aceitada comunicación, hay consultas y eso es una mejoría. Pero faltan los hechos, porque los necesitamos los dirigentes y también los productores. Y si los productores no ven los hechos, empezarán a desconfiar de nosotros”. Hoy, el sector debe acatar el sistema de cuotificación de exportaciones y la prohibición de comercializar 7 tipos de cortes con el exterior.

Ante las declaraciones de Feletti y la respuesta de Kulfas, Chemes dijo: “Me cayó muy mal, me parece una desprolijidad total y sin ninguna duda me produjo un malestar muy grande. No estoy en la interna del gobierno para decir a quién creerle en las dos posturas que hay, pero entiendo que un ministro tiene mucho más poder político que un Secretario”.