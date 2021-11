Bundziak clasificó 11 en el TC Mouras y Álvez terminó 13 en la Fórmula Renault

sábado 27 de noviembre de 2021 | 23:28hs.

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó en la 11° posición en la clasificación de la 16° y última fecha del TC Mouras, que se disputó en el Autódromo Internacional Villicum, en Albardon, San Juan

El misionero cerró los ensayos en la 16° posición con un tiempo de 1m47s752/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4254 metros extensión. Jeremías Olmedo (Ford) fue el mejor.

A la hora de clasificar, el Quilmes Plas realizó algunos cambios en el Ford de Bundziak y pudo dar un pequeño salto y ubicarse en la 11° posición con un tiempo de 1m47s322/1000 y quedó a 973/1000 de Lucas Valle (Dodge) que hizo la pole.

"Seguimos complicados, pero mejoramos de como veníamos funcionando en los entrenamientos y eso nos mantiene cerca. Mañana va a ser un día largo hay que salir a correrla y listo, después puede pasar cualquier cosa", explicó Bundziak.



El domingo se disputarán las series. Mientras que la final irá por la pantalla de la TV Pública.

Álvez fue 13 en la primera final de la Fórmula Renault

El joven piloto misionero Cristian Álvez (Martínez Competición) tuvo un día complicado y se ubicó en la 13° posición en la primera final de la décima y última fecha de la Fórmula Renault 2.0, que se realizó en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El posadeño tuvo un fuerte golpe en el único ensayo por lo que el equipo Martínez Competición tuvo que trabajar contrarreloj para poder llegar a la primera final, sin poder clasificar. Largó desde el fondo de la grilla y empezó a avanzar posiciones, pero un roce de carrera hizo que tenga un fuera de pista, rompiendo gran parte de la trompa, por lo que tuvo que ingresar a boxes para reparar. Volvió a pista con vueltas menos, pero terminó la final en la 13° posición.

"Un día muy complicado, con muchos roces, no pudimos clasificar por un fuera de pista muy fuerte. Gracias al trabajo del equipo se pudo reparar y ser de la partida de la final sin haber clasificado. En la final tuve un toque en la primera vuelta y se fue fragmentando la trompa y me quede sin carga aerodinámica", comenzó relatando Álvez y analizó que "después voló la parte de arriba que me dejaba sin visión seguí un par de vuelta con lo poco que veía y entré a boxes a cambiar la trompa y reparar eso. Tengo que agradecer el trabajo sin descanso de todo el equipo que siempre me devolvió a pista.

El domingo, la Fórmula Renault 2.0 realizará su Carrera 2, que tendrá una extensión de 25 minutos, desde las 10:25 y se podrá ver por TyC Sport.