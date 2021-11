Misiones Moda inclusivo se lució en Puerto Leoni

sábado 27 de noviembre de 2021 | 20:03hs.

Misiones Moda tiene como propósito la inclusión y en esa meta se propuso Marian Rauber, organizadora y propulsora desde la empresa para los desfiles en la provincia, condujo y acompañó a los modelos que se presentaron en la inauguración del Paraíso Lodge en Puerto Leoni, predio que ya recibe a turistas por la temporada de verano.

Rauber, en diálogo con El Territorio expresó: "Una vez una mamá me fue a hablar y me dijo que su hija síndrome de Down quería desfilar y le dije que sí, desde ese día es un desfile sin exclusión, donde todos pueden participar, desde gente grande hasta chicos, sin evadir a alguien por su color de cabello o contextura física, todos pueden sumarse".

Esa idea que incluyó la mujer ante los desfiles le abrió un panorama muy amplio de expectativas para las personas que deseaban desfilar, pero no se animaban por algún motivo. "A todos nos cuesta en el primer desfile, pero muchos se quitan el miedo y lucen en la pasarela, incluso en este rubro lo que menos hay que tener en cuenta es el qué dirán, solo hay que animarse y ser uno mismo".

Rauber guía e instruye a quienes quieren pasar por el desfile, quiere sumar a gente mayor y ya tiene a niños. "En Leoni tuve como modelo a un niño de ocho años, que la rompió, también dijo presente una mujer de cuarenta años y me encantaría alguien de la tercera edad, sería algo hermoso", cerró.