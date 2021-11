Santo Tomé: trabajadores municipales decidieron afiliarse a los sindicatos tras las elecciones

sábado 27 de noviembre de 2021 | 19:44hs.

La incertidumbre generada por el cambio de gobierno local motivó que los obreros buscaran representación legal antes del 10 de diciembre, pero varias dudas surgían a la hora de optar por el cambio de sindicato, como que perdían algún beneficio de Anses, por ejemplo.

Cabe destacar que después del 10 de diciembre cambia el color político de la Municipalidad de Santo Tomé, después de más de veinte años. La fórmula entrante es José Augusto Suaid y Carlos Raúl Farizano, de Eco+ Vamos Corrientes, por lo que los trabajadores, ya sean de convenio, de planta o contratados, buscaron algún tipo de protección sindical.

Dora Herrera, representante del gremio ATE en Santo Tomé, indicó que toda persona que desee agremiarse a ATE, puede hacerlo, así sea monotributista, contratado, nombrado, de convenio, cualquiera que sea dependiente de algún organismo, que tenga recibo de sueldo o que cobre por planilla.

"En este caso nosotros estábamos asociando un grupo bastante grande de la Municipalidad, que son los de convenio, que no tenían cobertura alguna ni municipal ni de ninguna otra asociación. Nosotros estuvimos afiliando a esta cantidad de gente, y me venían a preguntar si al afiliarse la gente de convenio perdían la Asignación Universal, o la pensión, o el sueldo que estuviesen cobrando aparte, o sea si perdían los beneficios que tuvieran. Y esto no es así. No tiene nada que ver con los sueldos, de donde provenga. Esto es un gremio, un sindicato. ¿Para qué sirve nuestro sindicato? Más que nada para amparar al trabajador en la parte jurídica legal. No tocamos el sueldo del empleado. Nosotros vamos por un descuento, que es lo que cubre al sindicato, que en este caso a los de convenio se le hace un descuento de 200 pesos, que el afiliado paga de acuerdo a su medida: por cbu, por Mercado Pago, de la manera que puede pagar. Y ese dinero va directo a Buenos Aires, nosotros no tocamos eso, y tampoco tocamos el sueldo del empleado", señaló la referente de ATE.

Afirmó que en el caso de los contratados, o nombrados, se les hace descuento por planilla, y eso también va a una caja de cbu de ATE Nacional. "Queremos dejar en claro a los nuevos afiliados, que se queden tranquilos, que los beneficios que les dijimos que les damos a cada afiliado es exactamente lo mismo que van a recibir dado el caso de la necesidad".

La afiliación masiva surgió después del día 24 de noviembre (elecciones municipales), ya que muchos trabajadores tenían miedo de perder su trabajo, o tuvieran algún problema. “Vamos a ver la forma de arreglar la situación de cada afiliado, ver su situación particular”, aseguró.

En este sentido, Herrera dijo: "Tengo conocimiento de que en Municipalidad hay otro sindicato, con el cual nosotros estamos en contacto, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros afiliamos a la gente que viene a afiliarse, la que quiere ser representada por nosotros. No estamos incitándole a nadie a que se desafilie y venga con nosotros. Sabemos cómo funcionan estas cosas, y sabemos que hay una mano mala por ahí, que le están llenando la cabeza a la gente que no entiende cómo funciona esto. El tema acá no es sacarle dinero, es ampararlo judicialmente y que tengan los beneficios que les podemos brindar".